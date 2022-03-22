Yürektürk: Eğitim çalışanları zor durumda

Özalp ilçe temsilciliğinin hazırladığı birlik, beraberlik gecesinde konuşan Türk Eğitim Sen Van Şube Başkanı Selçuk Yürektürk, öğretmenlerin büyük bir beklenti içerisinde olduğu Öğretmenlik Meslek Kanununun beklentileri karşılamadığını ifade etti.

"ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN OLMAZSA OLMAZIMIZ EĞİTİM"

Başkan Yürektürk, tüm idareci görevlendirmelerinin hakkaniyet, adalet, liyakat esasına göre tesis edilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin yaklaşık 60 yıllık bir beklentisiydi; fakat maalesef bize göre dağ fare doğurdu. Aday öğretmenlere uygulanan Adaylık Kaldırma Sınavı kaldırılmalı ve öğretmenlerin baskı, tehditten uzak bir ortamda görevlerini ifa edebilmesi için ortam hazırlanmalı, sözleşmeli öğretmenler şartsız şurtsuz kadroya geçirilmeli, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan eğitim çalışanlarının bölgelerine göre maaşlarına teşvik getirilmelidir.

Proje okulları dahil tüm idareci görevlendirmelerinin de hakkaniyet, adalet, liyakat esasına göre tesis edilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. Ülkenin geleceği için olmazsa olmazımız eğitim; iyi bir eğitim için olmazsa olmazımız öğretmenin refahı ve huzurudur. Bu doğrultuda Meslek Kanunundan beklentimiz Öğretmene uygulanan sözlü ve fiziki şiddetin önüne geçilmesi için herhangi bir suç duyurusu olmadan kamu davasının açılması ve verilecek cezaların caydırıcı olması, öğretmenin ayaklar altına alınan itibarının geri kazandırılmasıdır. Öğretmenler sınava ve eğitime tabi tutulmadan 10 yılını dolduran her öğretmene uzman, 20 yılını dolduran her öğretmenin başöğretmen unvanı verilmelidir" dedi.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SESİ OLACAĞIZ"

Ülke genelinde yaptıkları basın açıklamalarıyla, eylemlerle, görüşmelerle, meclise sunulan taleplerle öğretmenlerin sesi olan Türk Eğitim Sen'in konunun takipçisi olacağını ve Öğretmenlik Meslek Kanununu yargıya taşıyacaklarını belirten Yürektürk, "Öte yandan eğitim çalışanlarının gösterdiği teveccühle bir ivme yakaladıklarını ve inşallah bunu yetkiyle sonuçlandırmak istiyor. Şu anda eğitim çalışanlarını rahatlatacak en önemli unsur Türk Eğitim Sen'in yetkili olmasıdır. Bizler de Türk Eğitim Sen'e gönül veren, destek olan arkadaşlarımızın gayretiyle birlikte, inşallah her türlü olumsuzluklara karşın yetkili sendika olacağız ve eğitim çalışanlarının sesi olup haklı taleplerinin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi