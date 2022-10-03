Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı
Türkiye'de enflasyon artışı yumurta fiyatlarını da etkiledi. Geçen sene 0,61 kuruş olan yumurta fiyatı ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Yine geçen sene 18 TL'ye alınan 30'lu koli yumurta fiyatı 76 TL oldu. Vatandaşlar artık kendilerine değil, çocuklarına yedirebilmek için yumurta aldıklarını ifade etti.
Son açıklanan veriyle birlikte İstanbul'da enflasyon 107.42 ile ikiye katlanırken yumurta fiyatları da yüzde 400 zamlandı. Geçen yıl temmuz ayında 0,61 kuruş olan yumurta fiyatı ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu.
BİR YIL ÖNCE 18 TL'YDİ
Üst üste gelen zamlardan sonra 30'lu yumurta kolisinin fiyatı artık 76 lira... Ağustos ayında 58 liraydı, iki ayda yüzde 30 zamlandı. Aynı yumurta kolisi Temmuz 2021'de 18 TL idi.
YÜZDE 400 ZAM
Geçen yıl temmuz ayında tanesi 0,60 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL'ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.
2 AYLIK FARK 72 TL
Dört bir kişilik aile her gün bir yumurta yese ayda 303 lira 60 kuruş tutuyor. Bu oran 2 ay öncesinde 231 lira 60 kuruş idi. Aradaki fark 72 TL.
SADECE ÇOCUKLARINA YEDİRMEK İÇİN ALIYORLAR
Vatandaşlar artık kendilerine değil, çocuklarına yedirebilmek için yumurta aldıklarını ifade etti.
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