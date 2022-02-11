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Yüksek elektrik faturalarında 'Sanayi' detayı! Tapunuzu kontrol edin

Elektrik faturalarındaki tarifeli sistem sonrası bazı vatandaşlar gelen astronomik faturalarla adeta şok oldu. Bir anda binlerce lirayı bulan bu elektrik faturalarının sebebi ise tapudaki 'iskân' detayı... Türkiye'de milyonlarca kişi iskânsız dairelerde farkında bile olmadan pahalı olan sanayi elektriğini kullanıyor...

EKONOMİ 11.02.2022, 20:22
Yüksek elektrik faturalarında 'Sanayi' detayı! Tapunuzu kontrol edin

Yeni yılda elektrik faturalarına gelen zamla beraber tarifeli sisteme de geçildi. Bu yeni düzenleme ile beraber 'mesken' yani ev kullanımına belirli bir seviyede indirim uygulanırken bu indirim sanayi tipi elektrikte bulunmuyor. Ancak Türkiye'de milyonlarca kişi farkında bile olmadan evlerinde pahalı olan sanayi elektriğini kullanıyor.

İSKÂNSIZ DAİRELER SANAYİ ELEKTRİĞİ KULLANIYOR

Zam öncesi dönemde sanayi ve mesken elektriği arasında ciddi bir fark bulunmadığı için bu durum vatandaşların faturalarında ciddi farklar yaratmazken, yeni zam ve tarife sistemi ile aradaki fiyat farkının açılması evlerinde sanayi elektriği kullanan vatandaşların binlerce TL'lik elektrik faturasıyla karşı karşı kalmasına neden oldu. Bunun sebebi ise 'iskân' alınmaması...

Konu ile ilgili Haber7'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu Ev sahipleri ve kiracılara önemli uyarılarda bulunarak Kayseri Tüketici Mahkemesi'nin verdiği emsal kararı hatırlattı.

İşte Ağaoğlu'nun Haber7'ye yaptığı o açıklamalar;

Elektrik faturalarına yapılan zamdan sonra elektrik faturaları hane halkı bütçesinde önemli açığa yol açtı. Bu noktada iskan alınmamış binalarda oturan gerek kiracılar gerek kat malikleri o yüksek faturalara baktıklarında kendilerine verilen elektrik-su gibi temel ihtiyaçların neredeyse iki katına faturalandırıldığını gördü. Çünkü şantiye elektriği ve suyu yüksek fiyat tarifesinden hesaplanmaktadır.

ELEKTRİK FATURASININ FARKINI EV SAHİBİ YADA MÜTEAHHİT ÖDER

Bu durumda tüketicilerin yani kiracıların ve maliklerin yapmaları gereken şeyler vardır. Şayet kat maliki ise derhal müteahhitte yazılı olarak faks, e-posta, noter ihtarı veya mesaj olarak sürat ile iskan belgesinin alınmasını talep etmeli. İskan belgesi çıkana kadar gelecek olan faturaların fiyat farklarını da kendisine ödenmesini istemeli.

Bu kabul görmediği takdirde kat maliki tüketici sıfatı ile 15 bin 430 liraya kadar olan zararları için tüketici hakem heyetlerine ücret ödemeden başvurabilirler. Bu başvurularını bizzat kaymakamlık veya ticaret il müdürlüklerine giderek şahsen gerçekleştirebilirler.

Tüketici hakem heyetlerinin verecekleri kararlar mahkeme kararı hükmünde olacağı için uğradıkları zararı tazmin imkanına kavuşacaklardır. Kiracılar için ise aynı şekilde derhal dairelerinin iskan belgesinin alınmasını sağlanmasını aksi halde elektrik su faturalarına ödeyecekleri farkları ev sahibinden talep edeceklerini bildirmeleri gerekir.

EMSAL KARAR VAR

Ev sahibi ile sorununu çözemeyen kiracılar ise sulh-hukuk mahkemesine başvurarak hak arayabilirler. Çünkü bu yönde Kayseri Tüketici Mahkemesinin vermiş olduğu kesin bir karar var. Kat maliki hakkını aradığında su faturasına ödediği fiyat farkının kendisine ödenmesi yönünde kesinleşmiş mahkeme kararını da emsal olarak dosyalarına ekleyebilirler.  

HABER7

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