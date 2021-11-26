Yoksulluk sınırı bu ay 10 bin 396 TL'ye yükseldi

Türk-İş raporuna göre, dövizde yaşanan artış, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, temel mal ve hizmetlere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı.

Verilere göre, kasımda dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3,191.6 TL'ye yükseldi. Raporda "2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret halen açlık sınırının altındadır" denildi.

YÜZDE 20 ORANINDA ZAMLANDI

Rapora göre ekmek fiyatı resmi olarak henüz artmadı ancak ekşi mayalı, köy ekmeği, tam tahıllı vb. şekilde satılan ekmek ortalama yüzde 20 oranında zamlandı. Raporda Önümüzdeki günlerde ekmeğin fiyatında artış beklentisi de vurgulandı.

Türk-İş hesaplamasına göre, 4 kişilik bir ailenin geçen aya göre 98 TL, geçen yıla göre 675 TL artış gösterdi.

GÖSTERGELERDEN BİRİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

kaynak:cumhuriyet