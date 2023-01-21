Yiyebilene Aşk Olsun! Vanlı kasaplar et fiyatlarıdan şikâyetçi

Artan yem maliyetlerinin ardından beyaz et ve kırmızı et fiyatları yükselişe geçti Tüketici kırmızı et almakta zorlanırken kasaplar da fiyatlardan şikâyetçi. Van’da birçok vatandaş artık eskisi gibi kiloyla et alamadıklarını belirtti.

EKONOMİ 21.01.2023, 10:21 21.01.2023, 11:03
Yiyebilene Aşk Olsun! Vanlı kasaplar et fiyatlarıdan şikâyetçi

Artan yem maliyetlerinin ardından beyaz et ve kırmızı et fiyatları yükselişe geçti Tüketici kırmızı et almakta zorlanırken kasaplar da fiyatlardan şikâyetçi. Van’da birçok vatandaş artık eskisi gibi kiloyla et alamadıklarını belirtti.

Artan yem fiyatları ve maliyetler kasap tezgâhlarına da yansıdı. Tüketici gram gram alırken, kasaplar da işlerin düşmesinden şikayetçi. Ancak kasaplara göre bu senenin zam şampiyonu beyaz et oldu. Piyasaya yönelik düzenleme ve dengeleme yetkisi alan Et ve Süt Kurumu, yaptığı resmi açıklamada kırmızı ette fiyat istikrarının sağlanabilmesi için önlemlerin alınacağını paylaştı. Ayrıca ilgili açıklamada piyasaya karkas et satışı yapılacağı belirtildi. Peki, Vanlı vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? İşte ayrıntılar…

“KİLO DEVRİ BİTTİ”

Artan fiyatlardan dolayı et alamadıklarını belirten bir vatandaş, “ Artan hayat pahalılığın dolayı eskisi gibi evimize kilo işi et alamıyoruz. Bırakın et almayı neredeyse temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamayacak hale geldik. Normal memur olan bir vatandaş belki 2 ayda bir evine kırmızı et alabiliyor, ancak emekli olan veya asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 4 ay gibi bir süre içinde dahi et alamadığını düşünüyorum. Bu duruma artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı.”  İfadelerini kullandı. 

“BU FİYATLAR ANORMAL FİYATLAR”

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü aktaran bir kasap ise, “Fiyatlar çok yüksek, biz kasap esnafı olarak bu durumdan çok rahatsızız. Tavuk hemen hemen yüzde 30-40 civarı zamlandı. Üreticiye de bir şey diyemiyorsun, yem pahalı, giderler arttı. Bu fiyatlar çok anormal fiyatlar. Çünkü insanların alım gücü yok, bütün piyasalar kapalı, sektörler kapalı. Kırmızı eti takip edebiliyoruz da beyaz eti takip edemiyoruz. Bugün bir asgari ücretli işçinin gelip de buradan 2 kilo et almasının imkan ve ihtimali yok. Kanat, etle yarışır hale geldi.” Şeklinde konuştu.

“DENETİM ŞART”

Fiyatların birçok kasap tarafından artırıldığını belirten başka bir vatandaş ise, “Fiyatlar sıkı bir denetim olmadığı için birçok kişi tarafından bilinçli olarak artırılıyor. Bu doğru bir davranış değil. Üretimin artırılması, spekülatif hareketlere de sıkı denetimle fırsat verilmemesi gerekir. Bazıları kırmızı eti piyasaya sürmeyerek soğuk depolarında bekletiyorlar, talep artsın ve fiyat yükselsin diye. Bu durum ahlaki değil yetkililerin bu tür yerlere sıkı denetimler yapması şart.” Dedi.

Yenidoğugazetesi

Yorumlar (1)
Vanlı 2 saat önce
Bütün esnaf yolunu bulmuş artan maliyet yalan Van'da çoğu esnaf asgari ücretle maaş vermiyor koskoca bayan markette 1.500tl ye maaşla çalıştırıyor yok asgari ücret artı bahanesi herşey dalavere
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