Yılbaşı öncesi Kolaya dev zam!

Son zamanlarda marketlerdeki zamlar ve bazı ürünlere takılan alarmlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça dile getiriliyor. Son olarak kolanın tavsiye edilen satış fiyatının 30 TL olması sosyal medyada birçok kullanıcının diline düştü.

SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Mayıs ayında yapılan zamdan sonra 20 liraya kadar yükselmişti. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola ürünlerine yeni bir zam daha geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Aybaş'ın paylaşımına göre, 1 litrelik kola 18 TL, 2,5 litrelik kola ise 30 TL'den satışa çıkarılacak.

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