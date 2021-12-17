Yeni zamlardan sonra bayiler araçları teslim etmiyor

Otomobilde ardı arkası kesilmeyen zamlardan sonra bayiler, zamlardan önce sattıkları otomobillleri teslim etmemeye başladı.

EKONOMİ 17.12.2021, 14:00
Yeni zamlardan sonra bayiler araçları teslim etmiyor

Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ayında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yaptı. Üstelik bu zamlar aralıkta da devam ediyor.

Ancak bazı bayiler, daha önce sattıkları sıfır araç modellerini, gelen zamlardan sonra teslim etmek istemiyor. Son yaşanan olay ise Antalya'daki müşterileri mağdur etti.

Antalya'da 28 kişi, araç almak için otomobil firması ile 305 bin liraya anlaştı. Firma yetkilileri, iddiaya göre 250 bin lirayı hesaba havale olarak, 55 bin lirayı elden verilmesini istedi.

Bunu kabul eden alıcılar, bayiye ait hesaba açıklama kısmına araçların fabrika çıkış numaralarını yazarak 250 bin lirayı gönderdi. Taraflar, kalan 55 bin lirayı ise teslimat sırasında ödenmesi için anlaştı.

PEŞİN MİKTAR 150 BİN TL'YE ÇIKTI
Teslim tarihi geldiğinde firmaya giden kişilere, araçların fiyatlarının arttığını bu nedenle elden ödenmesi gereken miktarın 150 bin liraya çıktığı söylendi.

ARAÇLAR TESLİM EDİLMEDİ
Anlaşmalarının 55 bin lira üzerinden olduğunu belirten alıcılar, fiyata itiraz etti. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca firma yetkilileri araçları teslim etmeyeceklerini söyleyerek, alıcıların ödediği 250 bin lirayı, 'Bilgimiz dışında gelen para' ibaresi düşerek iade etmeye başladı.

Alıcılardan Mehmet Y.'nin avukatı Abdullah İlkkahraman, firma hakkında Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na 'vergi kaçakçılığı ve stokçuluk' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İlkkahraman, şikayet dilekçesinde, fabrikadan çıkmadığı söylenen araçların yüksek fiyatlar üzerinden başkalarına satıldığını ileri sürdü.

Bazı bayilerin stokçuluk yaptığını veya belirlenen fiyatın dışında araç satması gibi durumların söz konusu olduğunu söyleyen Avukat Abdullah İlkkahraman, “Antalya'da da müvekkilim Mehmet Y. araç almak için bir bayiye gidiyor. Firma aracı belirlenen fiyatın üzerinde satamadığı için fatura bedelinden hariç, elden para talep ediyor.

"28 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ"
Müvekkilim elden para vermeyi kabul etmesine rağmen 'Bu saatten sonra araç satmıyoruz' denildi. Şasi numaraları yazılarak bankadan yatırılan araçların ücreti ödenmesine rağmen paralar iade edilerek müvekkilim mağdur edilmiştir. Bu şekilde toplam 28 kişinin mağdur edildiğini gördük" dedi.

Stokçuluk için verilen cezaların caydırıcı olmadığını öne süren Abdullah İlkkahraman, “Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Alacak ve mağduriyetlerle ilgili tazminata ilişkin davalar konusunda süreci devam ettiriyoruz. Firma olaydan 3- 4 gün sonra 'Bilgimiz dışında gelen para' diye belirterek yatırılan ücretleri iade etmiştir.

"ARAÇLARIN SATIŞI YAPILMIŞ"
Yoldan geçen bir kişinin bir hesaba para yatırmasından söz edemeyiz, çünkü burada araçlara özel verilen numarayla havale söz konusudur. O zaman bize 'Bu numaralı araçlar gelmedi, ne zaman geleceği belli değil, üretimi ne zaman olacağı belli değil' denilmişse de öğrendiğimiz kadarıyla bu araçların satışı yapılmış." ifadelerini kullandı.

"BAYİ ARACI TESLİM ETMEK ZORUNDA"
Satış için verilen kaporanın ana paranın bir miktarı olduğunu söyleyen Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz,  “Karşı taraf bunu cayma bedeli olarak iddia ediyorsa önce bunu ispat etmekle yükümlüdür. İspat edemezse tüketiciye aracını vermek zorunda. Aracı vermezse tüketicinin burada tazminat davası açma hakkı doğar.

Tüketiciler böyle bir olayla karşılaştıklarında ticaret il müdürlüklerine şikayette bulunsun ve uzman bir avukattan hukuki destek alsın. Firma sözleşmeyi tek taraflı bozamaz. Tüketici böyle bir durumda bu aracı alır." dedi.

ensonhaber

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