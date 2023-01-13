Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar
2023 ile birlikte sigara ve alkoldeki ÖTV oranında yüzde 22,3'lük artış sonrası zamlar gelmişti. Sigaraya bugüne kadar toplamda 4 TL zam yapılmıştı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigaralarda indirime gidildiğini duyurdu. Aybaş yaptığı paylaşımda bir sigara firmasının ürettiği sigaralarda 1 TL'lik indirim yaptığını açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.
TÜİK'in enflasyon verisinin ardından enflasyona bağlı olarak 6 ayda bir alkol, içki ve sigaradaki ÖTV güncelleme oranları da belli olmuştu. Alkollü içecek, tütün ürünleri ve sigaranın asgari maktu vergi tutarında yüzde 22,3 oranında bir artış yapılmıştı.
BAZI SİGARALARDA 1 TL'LİK İNDİRİM
Bu gelişme sonrasında sigaraya bugüne kadar toplamda 4 TL zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile bazı sigara markalarında 1 TL indirim gerçekleştiğini söyledi.
EN DÜŞÜK SİGARA 32 TL'DEN SATILACAK
İndirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.
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