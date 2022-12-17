Yeni yılda doğalgaza indirim geliyor

Türkiye son dönemde enerjide dışa bağımlılığa son vermek üzere bu alanda birçok adım attı.

Doğalgazda kendi üretimini yapmak için Karadeniz'de çalışmalar devam ederken bir yandan da Türkiye'nin konumu sayesinde belli kazanımlar hedefte.

Kafkasya ve Rusya gazını Avrupa'ya ulaştırmak için Türkiye en uygun geçiş noktası. Bu kapsamda Rusya ile devam eden görüşmelerde Türkiye'nin bir gaz merkezi olması yönünde çalışmalar başlatıldı.

Türkiye gaz dağıtım merkezi olacak

Trakya'da kurulacak bir dağıtım merkezi ile Türkiye gaz fiyatlarının belirlendiği bir lokasyon olacak.

Bu gelişmeler sonucunda elde edilen kazanımların faturaya da yansıması belkeniyor. Çalışmalar devam ederken Rusya ile yapılan pazarlıklar sonucunda doğalgaz fiyatlarında bir düşüş beklentisi hakim.

Ocakta doğalgaz indirimi geliyor

Konuya ilişkin gelişmeleri köşesine taşıyan gazeteci Bülent Aydemir, ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim açıklayacağını belirtti.

Aydemir şu ifadeleri kullandı:

"Sıkı durun; ocak ya da şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgazda indirim açıklayacak. Bu kadar zamdan sonra açıklanacak indirim oranı vatandaşı ne kadar etkiler veya ne kadar ikna eder bilemem ancak Aralık ayında doğalgaza zam yapmayan hükümet, fiyatlar böyle gider ve Rusya’dan talep ettiği indirim gelirse, hem sanayide, hem ticarethanelerde ve en önemlisi konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında indirime gidecek.

Birkaç rakam vereyim ki vatandaşımızın doğalgaz konusunda çektiği güçlüğü ortaya koymuş olalım. Geçen yılın aralık ayı ile bu yılın aralık ayı arasında konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 174.2 oranında artış yapıldı.

"İndirim sanayiye de yansıyacak"

Kamunun çok büyük oranda konutlardaki gazı sübvanse ettiğini de kayda geçirmek gerekir. Haksızlık etmek istemem. Ticarethanelerde ve elektrik üretim tesislerindeki artış oranı bunun kat kat üstünde. Yüzde 378.8 artış yapılan tarifeler var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı indirim konutlar kadar, sanayicileri ve üreticileri de sevindirecek. Çünkü elektrik üreticilerine doğalgazın bir metreküpü 20.5 liradan satılıyor.

Ticari işletmelerde 7.5 lira, otellerde ise metreküpü 10 liradan satılıyor. Bu fiyatlar, dağıtıcı payları ve bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterebilir."

Ensonhaber