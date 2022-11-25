Yeni trafik cezaları belli oldu

Yeni trafik cezaları 2023'te yürürlükte olacak. Buna göre bu yıl 427 TL olarak uygulanan kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 1 Ocak 2023 itibarıyla 952 TL'ye yükseltilecek.

EKONOMİ 25.11.2022, 17:36
Yeni trafik cezaları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri yüzde 122,9 oranında artış kaydetmişti. Bu oran Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti.

Böylelikle 2023 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları da belli olmuş oldu.

2021'de yüzde 36,20 olarak kullanılıyordu. Cezalarda ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Cezaların yeni bedelleri 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Trafik cezaları 2023'te ne kadar olacak
Bu yıl 427 lira olarak uygulanan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1 Ocak 2023 tarihinde 952 liraya çıkacak.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 3 bin 674 lirayken 8 bin 190 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası (ilk yakalanma) 1. 823 liradan 4 bin 64 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası (ikinci yakalanma) 2. 286 liradan 5 bin 96 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası (üçüncü yakalanma) 3 bin 674 liradan 8 bin 190 liraya çıkacak.

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 427 lirayken 952 liraya çıkacak.

Hız sınırını yüzde yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşmanın cezası 888 liradan 1.980 liraya çıkacak.

Hız sınırını yüzde 50 ve üzeri aşmanın cezası 1.823 liradan 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasına çıkacak.

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 196 liradan 436 liraya çıkacak.

Araç kullanırken cep telefonu kullanmanın cezası 427 liradan 952 liraya çıkacak.

Çakar veya siren kullanmanın cezası 1.823 liradan 4 bin 64 liraya çıkacak.

Hatalı park 196 liradan 437 liraya çıkacak.

Araçta radar tespit cihazı bulundurmanın cezası 5 bin 539 liradan 12 bin 346 liraya çıkacak.

Slalom ve drift yapmanın (makas atma) cezası 9 bin 125 liradan 20 bin 340 liraya çıkacak.

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmanın cezası 196 liradan 436 liraya çıkacak.

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 427 liradan 951 liraya çıkacak.

Yasak olan yerde sollama yapmanın cezası 427 liradan 951 liraya çıkacak.

Emniyet şeridini ihlal etmenin cezası 1.823  liradan 4 bin 64 liraya çıkacak.

Ensonhaber

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