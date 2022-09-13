Yatırım Temelleri: Çeşitlendirme Neden Önemlidir?

Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymamakla ilgili atasözünü duydunuz mu? Aynı kavram yatırımlarınızı yönetmek için de geçerlidir. Çeşitlendirme esasen, riski yönetmeye yardımcı olmak için yatırım dolarlarınızı farklı varlıklar ve varlık kategorileri arasında stratejik olarak tahsis etmek anlamına gelir. İşte bunu yapmanın üç yolu.

1. Riskinizi dağıtın

Tüm paranızı tek bir şirketin hisse senedine yatırırsanız ve hisse senedi düşerse, paranızı kaybedersiniz. Tüm paranızı tek bir tahvile yatırırsanız ve tahvili çıkaran şirket iflasını açıklarsa, siz de paranızı kaybedersiniz. Çeşitlendirme, farklı yatırımlar ve yatırım türleri seçerek bu tür senaryolarla ilgili riski azaltmaktır. Çeşitlendirme karı garanti etmez veya zarara karşı koruma sağlamaz, ancak portföyünüzü korumaya yardımcı olabilir.

2. Varlık sınıfları arasında çeşitlendirme yapın

İyi çeşitlendirilmiş bir portföy, varlık sınıfları olarak adlandırılan ve farklı risk seviyeleri taşıyan farklı yatırım türlerini bir araya getirir. Üç ana varlık sınıfı hisse senetleri, tahviller ve nakit alternatifleridir. Bazı yatırımcılar listeye gayrimenkuller ve altın ve kömür gibi emtialar gibi diğer yatırımları da ekler. Hisse senetleri genellikle üç ana varlık sınıfı arasında en fazla riski taşır, ancak aynı zamanda en büyük büyüme potansiyelini de sunarlar.

Tahviller daha az oynaktır, ancak getirileri daha mütevazıdır ve nakit alternatiflerinin genellikle en az riski taşıdığı ancak en düşük getiriye sahip olduğu kabul edilir. Her varlık sınıfı benzer piyasa koşulları altında farklı performans gösterme eğilimindedir. Varlık tahsisi veya varlıklarınızı kategoriler arasında bölüştürmek portföyünüzü dengelemenize yardımcı olur. Yatırımcılar genellikle risk toleranslarına, emekliliklerine kalan yıllara ve diğer faktörlere bağlı olarak her bir varlık sınıfına yatırmak istedikleri yüzdeyi seçerler.

Emekliliğine sadece birkaç yıl kalan bir kişi, daha muhafazakar bir dağılım için parasını hisse senetlerinden tahvillere veya nakde kaydırabilir. Daha genç ve orta yaşlı yatırımcılar, daha agresif yatırım stratejilerinden biri olan ikili opsiyon ticareti gibi yatırım araçlarıyla ilgilenebilirler. En iyi ikili opsiyon brokerlerinden biri hakkında ayrıntılı bilgi ve incelemeleri burada bulabilirsiniz.

3. Varlık sınıfları içinde çeşitlendirme yapın

Yatırım dolarlarınızı hisse senetleri, tahviller, nakit ve muhtemelen diğer kategoriler arasında dağıtarak çeşitlendirdikten sonra, tekrar çeşitlendirmeniz gerekir.

Örneğin, hisse senetleri söz konusu olduğunda, çeşitlendirme olanakları çok geniştir. Örneğin, şirketlerin büyüklüğüne (büyük, orta veya küçük ölçekli hisse senetleri), coğrafyaya (yerel veya uluslararası) ve endüstri ve sektöre göre çeşitlendirme yapabilirsiniz. Hisse senetleri arasında çeşitlendirme yapmak istiyor ancak bunu yapacak zamanınız veya eğiliminiz yoksa, yatırım fonlarını veya borsa yatırım fonlarını düşünebilirsiniz. Bu fonlar genellikle birçok farklı şirkette hisse senedi bulundurur. Belirli bir hedef tarihe yaklaştıkça varlık dağılımını hisse senetlerinden uzaklaştıran fonlar da vardır. Bu hedef tarih fonları, hedef tarihin yatırımcının emeklilik tarihine yaklaştığı emeklilik planlamasına yöneliktir.