Yasa teklifi verildi... Konut sahibi olmayanlara 3 bin lira kira yardımı!
Son aylarda özellikle büyük şehirlerde kira fiyatlarına gelen yüksek zamlardan dolayı bakanlıklar harekete geçti. Farklı formüller üzerine görüşen hükümete bir öneri de HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'dan geldi. Paylan, gayrimenkul sahibi olmayan vatandaşlara 3 bin lira kira yardımı verilmesi için Meclis'e yasa teklifi sundu.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Mayıs ayında kira zam oranı yüzde 34,46 olarak belirlendi. Fakat kiralara belirlenen zam oranından değilde fahiş oranlarda zam yapan ev sahipleri, büyük şehirlerde kiracıların korkulu rüyası oldu. Bu duruma dur demek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalara başladı. Öte yandan kiralara yapılan yüksek zam oranı Meclis'inde gündeminde yer aldı.
KONUT SAHİBİ OLMAYANLARA 3 BİN LİRA KİRA YARDIMI
Kira fiyatlarına gelen yüksek zamları köşesine taşıyan Dünya yazarı Osman Arolat, konunun Meclis'e CHP ve HDP milletvekilleri tarafından taşındığını şu sözlerle bildirdi:
DÜNYA Parlamento muhabiri Canan Sakarya’nın haberinden bu konuda CHP milletvekili Sibel Özdemir’in Borçlar Kanununa dayanarak kiracılar lehine yasa teklif etiğini öğreniyoruz. Özdemir’in teklifinde Borçlar Kanununun 344. maddesi gereği yıllık kira artışının, yıllık tüketici fiyat artışını geçemeyeceği belirtilerek, son yıllarda görülen yüzde 100’ün üzerindeki artışların sınırlandırılmasını ve TÜ- FE oranına çekilmesi talep ediliyor. HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’ın ise, gayrimenkulü bulunmayanlara 3 bin lira kira yardımı yapılması konusundaki yasa teklifi de, Sakarya’nın haberinde yer alıyor.
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