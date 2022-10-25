Yargıtay'dan 'nafaka' kararı: Asgari ücret almaya engel değil

Asgari ücretle çalışan bir kadın, boşandığı eşinden nafaka talebinde bulundu. Mahkeme, kadının çalıştığını ve geliri olduğu için nafaka verilmeyeceğine hükmetti. Yargıtay ise bu kararı bozarak asgari ücretle çalışmanın nafaka bağlanmasına engel olmadığına karar verdi.

Eşinden boşanan kadın yoksulluk nafakası istedi. Yerel mahkeme asgari ücretle çalışan kadının talebini reddetti. Yargıtay ise asgari ücretin nafaka bağlanmasına engel olmadığını belirtti.

Yargıtay'ın gündemine yansıyan boşanma davası Denizli'de yaşandı. 20 yıl evli kalan çift boşanma kararı aldı.

Denizli 1. Aile Mahkemesinde boşanma davası açan kadın mahkemeden nafaka ve tazminat talebinde bulundu. Kocanın tam kusurlu olduğunu belirten mahkeme kadına 25 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Fakat kadının çalıştığı ve geliri olduğu için yoksulluğa düşmeyeceğini savunan mahkeme, tedbir ve yoksulluk nafakası istemlerini reddetti.

Bunun üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, asgari ücret seviyesinde gelire sahip olmanın yoksulluk nafakası bağlanmasına engel olmadığını vurguladı.

tgrthaber