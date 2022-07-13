Yapı Kredi'den emeklilere 5 bin 250 TL'ye varan ödül

- Kampanyadan 31 Temmuz'a kadar yararlanılabilecek

EKONOMİ 13.07.2022, 15:54
Yapı Kredi'den emeklilere 5 bin 250 TL'ye varan ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, 3 yıl boyunca emekli maaşını bankadan almayı tercih eden emeklilere 5 bin 250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, 5 bin 250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı kampanyasından 31 Temmuz'a kadar yararlanılabilecek.

Kampanya kapsamında maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan; 1.500 TL'ye kadar maaşta 3.500 TL, 1.500 TL-2 bin 499 TL aralığında 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde 5 bin TL nakit promosyon kazanacak.

Ayrıca maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalayacak.

Tüm bunlara ek olarak, 31 Temmuz'a kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmayan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 31 Temmuz'a kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabilecek.

- Tanıdıklarına referans olanlara 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül

Yapı Kredi, emekli müşterilerine sunduğu Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerden ücret almıyor.

Müşteriler, TL birikimlerine özel "Hoş Geldin" faizi avantajlarından 6 ay boyunca yararlanabiliyor. Buna ek olarak, bireysel ihtiyaç kredilerinde kendilerine özel indirimli oranlardan ve ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve Havale) imkanından da faydalanabiliyor. Emekli maaş müşterilerine özel birçok markada özel indirimler de sunuluyor.

Yapı Kredi müşterisi emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, mobil uygulama, internet adresi veya telefon bankacılığı yoluyla maaşlarını bankaya taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise e-Devlet üzerinden taşıma işlemi gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, referans olarak tanıdıklarının emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşımasını sağlayanlar için "Emekli Referans" kampanyası da 31 Temmuz'a kadar sürüyor. Kampanya kapsamında yakınlarının emekli maaşlarının bankaya taşınmasını sağlayan Yapı Kredi müşterileri, her kişi için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL nakit ödül kazanabiliyor.

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