Yapı Kredi, Denizbank, QNB Finansbank SMS ile 50.000 TL kredi veriyor

Deniz bank, Yapı Kredi bankası, QNB Finansbank SMS ile 50.000 TL Kredi veriyor. Bir mesaj atarak sizlerde bu 3 bankadan kredi alabilir ve ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. İşte detaylar

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, en kolay yöntemlerle işlem yapmak için bankaların SMS kredi sistemlerine başvuru yapmaktadırlar. Sizlerde bu şekilde kredi başvurusu yaparsanız, banka politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Özellikle mesaj atarak kredi başvurusu yaptığınızda sistem otomatik olarak sizin banka sicilinizi karşılayacaktır.

Kredi başvurusu için en az kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Aksi durumda bankalar onay vermeyecektir. İcralık ve avukatlık bir durumunuz varsa maalesef SMS kredi başvurunuz olumsuz olur. Alacağınız bu krediler ihtiyaç kredisidir. Nakit olarak verilmektedir. Eğer bankalardan konut veya taşıt kredisi alacaksanız en yakın şubesine giderek evraklarınız ile başvuru yapmanız gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası SMS Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden bir mesaj atarak hemen kredi onayı alıp almayacağınızı öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS kredi alacak olan müşteriler, kredi notu yüksek ise 5-10 dakika arasında sonuç cep telefonuna gelecektir. SMS kredi başvurusu yapacaksanız Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir yazarak 4411’e mesaj atabilirsiniz.

Bu kredi başvurusun yaptığınızda onay alırsanız, aylık gelir yazdığınız gelir belgesi ile banka şubesine giderek bu krediyi kullanabilirsiniz. Bu sebeple aylık gelir, iş yerinizden alacağınız evrakın limitine göre yazılmalıdır. Yüksek yazar ve düşük gelir belgesi götürürseniz banka onay vermeyecektir.



Denizbank SMS Kredi Başvurusu

Denizbank ile mesaj kredisi başvurusu yaptığınızda banka 55 bin TL’ye kadar işlem yapacaktır. İhtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar işlem yapan bu bankalar hızlı sonuç vermektedir. Sizlerde mesaj kutunuza gelip Kredim yazın ve boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaranızı yazın. 3280’e gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

Banka 5 dakika içinde size kredi sonucunu söyleyecektir. Onay almanız durumunda onaylanan kredi limiti kadar banka şubesinden kimliğinizle kredinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca SMS onayı aldıysanız ve bu bankanın mobil bankacılığını kullanıyorsanız da bankadan onaylı kredinizi internet üzerinden kullanabilirsiniz.

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Finansbank SMS Kredi Başvurusu

Bu bankanın çok kolay bir mesaj sistemi vardır. Sadece TC numaranızı yazarak 5030’a mesaj atarsanız kredi başvurusunda bulunacaksınız. Kredi başvurusu yaptığınızda 36 ay vadeye kadar değerlendirme ve 50.000 TL kredi alabilirsiniz. 50.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka onay verirse bu krediyi en yakın QNB Finansbank şubesinden kimliğinizle kullanabilirsiniz.

Ayrıca SMS ile başvuru yaptınız ve onay aldıysanız, bu bankanın internet bankacılığını kullanarak da işlem yapabilirsiniz. Onaylı kredinizi bankaya gitmeden hesabınıza sadece online olarak atabilirsiniz.

Kaynak:ilan365