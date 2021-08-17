Yapı Kredi, Akbank ve Halkbank'tan Faizlerde Büyük İndirim! 80.000 TL'ye Kadar Nakit Hesabınızda

Üstelik tam 80.000 TL'yer kadar nakit para anında hesaba geçiriliyor. Yapıkredi, Halkbank ve Akbank son dakika kararıyla faizlerde büyük indirime gitti. Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Yapı Kredi, Akbank ve Halkbank'tan 80 bin TL'lik düşük faizli kredi fırsatı gündeme geldi! İhtiyaç kredileri, bankalar tarafından meydana gelen nakit ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin ve geniş bir kullanım alanına sahip olacak şekilde sunulan kredilerdir. Kamu bankaları hem sektörün rekabet oranını yükseltmek hem de kamusal hizmet kapsamında sunduğu ihtiyaç kredilerini, çeşitli kesimlerin ihtiyaçlarına göre de detaylandırmaktadır.





Düşük faiz oranı, esnek geri ödeme fırsatları, hızlı onay süreci gibi ek özellikler, özel bankalarn da ihtiyaç kredileri çerçevesinde sağladıkları hizmet çeşitliliğinin ve özelliklerinin çoğalmasına yol açıyor. Yapı Kredi, Akbank ve Halkbank tarafından müşterilere özel olarak sunulan İhtiyaç Kredisi ürünlerinin özelliklerini ve detaylarını sizler için araştırdık. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların duyurduğu kredi kampanyalarını araştırıyor.

Yapı Kredi'den Vatandaşa Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi



Yapı Kredi hem banka müşterilerine hem de müşterisi olmayan vatandaşlarımıza sunduğu bu üründe, %1,60'dan başlayan faiz oranı uygulamaktadır. Maaşını Yapı Kredi üzerinden alan vatandaşlardan kefil ve teminat talep edilmiyor. Maaşlarını bankadan almaya başvuru sahibi kişilerden teminat ve kefil, kredi puanlarına paralel şekilde talep edilebilmektedir. Banka şubeleri, İnternet şubeleri, resmi web adresi, mobil şube, çağrı merkezi ve ATM'ler üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Vatandaşlar Yapı Kredi'nin müşterilerine ve müşterisi olmayan vatandaşlara ihtiyaçları kapsamında sunduğu kredi fırsatlarını merakla araştırıyor. Krediye yönelik ayrıntılara Yapı Kredi internet adresi üzerinden veya şubeye müracaat ederek kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 36 ay vade fırsatına sahip olan Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi, başvuru yapan kişinin ödeme yeteneğine ve gelir durumuna göre, çok esnek geri ödeme planları hazırlıyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi Ayrıntıları



Acil nakit ihtiyacı olan kişiler bankaların duyurduğu yeni kredi kampanyalarını takip ediyor. Akbank bu kapsamda düşük faiz oranı, uygun vade süresi ve geri ödemede sağladığı kolaylıklarla vatandaşın en çok ilgisini çeken krediyi sunuyor. Akbank Bireysel müşteriler için düzenlediği ihtiyaç kredisi ürününde, 36 ay vade ve %1,70 faiz oranı uygulamaktadır. Aylık eşit taksit şeklinde ödemeli, 3 aylık eşit taksit şeklinde ödemeli, azalan ödemeli, artan ödemeli ve serbest ödemeli olacak şekilde Akbank'tan geri ödeme seçenekleri bulunuyor.

Kredi için banka şubelerine müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun sonucu aynı gün içinde size iletilecektir. Banka kredi politakası kapsamında bütün başvuruların hızlı bir şekilde cevaplanmasına önem göstermektedir. Müşteriler krediye yönelik ayrıntıları yoğun bir ilgiyle araştırıyor. Krediye yönelik kapsamlı bir bilgiye erişim sağlamak istiyorsanız Akbank resmi internet adresi üzerinden ya da Akbank şubelerine başvurarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Ayrıntıları



Halkbank'ın sunduğu İhtiyaç kredileri, çeşitli özelliklere sahip vatandaşlar için, çeşitli avantajlar sağlayan geniş bir seçenek paketi oluşturmaktadır. Bu seçenekler içerisinde teminatlı ve teminatsız olan krediler mevcut. Halkbank'ta aylık eşit taksit, 3 ayda bir eşit taksit, serbest ödeme gibi geri ödeme hususunda pek çok seçenek bulunmaktadır. Kredi için uygulanan vade süresi yasa gereğince en fazla 36 ay olarak belirlenmiştir. Halkbank maaşını bankadan alan müşteriler için kefilsiz olacak şekilde alternatif kredi türlerine de sahiptir.

Kaynak:ilan365