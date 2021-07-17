YAKA Market 12. Şubesini Gölbaşı'nda Açtı

Van’ın Yeni Nesil Markası olan Yaka Marketler Zinciri 12. Şubesini Hafıziye Mahallesinde Hizmete açtı. Perakende Sektöründe Van’ın en büyük Yerel Market Zincirlerinden biri olan Yaka Marketler Zinciri, Şube sayısını arttırarak istihdam alanını da genişletmeye devam ediyor. 11 Şubesi ile Van’a katma değer sağlayan ve alanında lider marka olan Yaka Marketler Zinciri yeni bir Şube daha hizmete açarak şube sayısını 12’ye çıkardı.

12. Şube ile ilgili bilgiler veren Yaka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Karaman, ‘’ 2019 yılında 9 Şubemiz ile Van’da YAKA markası Van Halkına hizmet vermeye başladık. Gün geçtikçe hizmet standardımızı genişleterek market zincirlerimize yeni halkalar ekledik. Van’da Perakende sektörüne ivme kazandırarak, hedeflerimizi devamlı büyüttük. Perakende sektöründe yeni bir marka olmamıza rağmen büyük riskler alarak Pandemi dönemini de sorunsuz atlatarak hizmetlerimize devam ettik. Markamız birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı. Halkımızın alım gücüne katkı sağlamak adına zaman zaman çeşitli indirim kampanyaları düzenlemekteyiz. Halkımızın alım gücüne etki edebilmek adına ve vatandaşlarımızın şubelerimize daha rahat ulaşım sağlaması için, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni şube açma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Hafıziye Mahallesinde 12. Şubemizi hizmete açtık. Yeni şube açma çalışmalarımız sürerken, istihdam alanlarının genişlemesi Memleketimiz açısından da sevindiricidir. Market Zincirimize yeni halkalar ekleme çalışmalarımız devam edecektir’’ dedi.