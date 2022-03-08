Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek
Atıl durumda olan, boş bırakılan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği sağlanacak.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatı artmış olan ve arz sorunu yaşayan tarımsal ürünlerde önemli bir karar alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
YAĞLI TOHUMLU BİTKİ ÜRETİMİNE HİBE DESTEĞİ
Cumhurbaşkanı kararıyla boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.
2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.
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