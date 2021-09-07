2021 Volkswagen Passat fiyatları serbest düşüşte. Ülkemizde fazlasıyla sevilen Volkswagen serbest düşüşte yeni düşük fiyatlar sizleri çok şaşırtacak!

Ülkemizdeki sıfır otomobil piyasası fazlasıyla değişken bir hal aldı. İndirimler ve zamların peş peşe geldiği şu dönemlerde piyasayı takip etmek tüketiciler için oldukça güç. Biz de her ay güncel fiyatları sizlerle paylaşarak yaşanan gelişmeleri daha kolay takip etmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz ise D sınıfının en bilinen oyuncusu konumunda yer alan Volkswagen Passat. Segmentinde belirleyici bir rol üstlenen otomobilin fiyatları son zamanlarda bir hayli artmıştı. Ancak bu haber, tüketicilerin yüzünü biraz da olsa güldürecektir.



2021 Volkswagen Passat fiyatlarında 20.000 TL’yi aşan indirim!

Almanya merkezli otomotiv devi baz donanım seviyesinde bizlere 150 beygirlik güç üreten 1.5 litrelik motor sunuyor. Bu motora DSG şanzıman eşlik ederken donanım seviyesi Impression olarak ifade ediliyor. Bu paket geçtiğimiz ay 437.400 TL’den alıcı buluyordu. Ancak Volkswagen otomobil fiyatlarında güncellemeye giderek bunu biraz daha aşağıya çekti. Son yaşanan gelişmeler ışığında aracın yeni fiyatı 415.600 TL oldu.



Sadece en alt donanımda değil, üst paketler için de güzel indirim fırsatlarının ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan geçtiğimiz ay ile karşılaştırmalı olarak hazırladığımız fiyatları sizlerle paylaşmış olalım. İşte tüm detaylarıyla 2021 Volkswagen Passat güncel fiyat listesi!

2021 Volkswagen Passat fiyatlarında büyük indirim!

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression



Geçen ayki fiyatı: 437.400 TL

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2021 Volkswagen Passat fiyatlarında büyük indirim!

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression



Güncel fiyatı: 415,600.00 TL

2021 Volkswagen Passat fiyatlarında büyük indirim!

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business





Geçen ayki fiyatı: 497.700 TL



2021 Volkswagen Passat fiyatlarında büyük indirim!

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business



Güncel fiyatı: 472,900.00 TL

2021 Volkswagen Passat fiyatlarında büyük indirim!

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance



Geçen ayki fiyatı: 600.700 TL

2021 Volkswagen Passat fiyatlarında büyük indirim!

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance



Güncel fiyatı: 570,800.00 TL

2021 Volkswagen Passat fiyatlarında büyük indirim!

2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business



Fiyatı: 755,300.00 TL (Geçen ay ile aynı)





2021 Volkswagen Passat fiyatlarında büyük indirim! -

2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance



Fiyatı: 907,000.00 TL (Geçen ay ile aynı)

2021 Volkswagen Passat fiyatlarında büyük indirim!

2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance



Fiyatı: 907,000.00 TL (Geçen ay ile aynı)

Kaynak:Teknolojioku