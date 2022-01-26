Vergi ödemelerine yeni düzenleme

Bakan Nureddin Nebati, vergi beyanname ve ödeme sürelerinin 31 Ocak sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı birçok sorunu da peşinde getirdi.

Kapanan yollar, toplu ulaşımda aksaklık.

Bunun üzerine vatandaşlara 'zorda kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarıları yapıldı.

Olumsuz durumların yaşanmasına karşı çeşitli önlemler alınırken; bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

VERGİ ÖDEMELERİ 31 OCAK'A UZATILDI

Bakan Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden, "Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini 31 Ocak sonuna kadar uzattık." paylaşımında bulundu.

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