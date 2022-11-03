Vergi, harç ve cezalarda 2023 zammı belli oldu!

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden değerleme oranı da belli oldu. Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde TÜİK 'in açıkladığı verilerle birlikte 122,93 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer düşürme yetkisini kullanmazsa 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek. İşte tüm detaylar...

EKONOMİ 03.11.2022, 14:13
Vergi, harç ve cezalarda 2023 zammı belli oldu!

 2023 vergi, harç ve cezalardaki artış netleşiyor. TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre, yeni bir karar alınmazsa vergi ve harçlar aksi karar alınmazsa yüzde 122.93 artacak.

2023'TE VERGİ, HARÇ VE CEZALAR YÜZDE KAÇ ARTACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı.

YÜZDE 122.93 ORANINDA ARTTI
Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi.

ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANACAK MI?
Buna göre Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

MTV'DE YÜZDE 80, CEZALARDA İSE...
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

MTV, EHLİYET VE PASPORT HARÇALARI, TRAFİK CEZALARI
Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

2023 YILI EHLİYET HARÇLARI
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisi konusunda yılsonuna kadar bir yasa değişikliği yapılmadığı takdirde ehliyet harçları şu şekilde olacak;

A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 TL’den 825.73 TL’ye çıkacak.

B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116.90 TL’den 2 bin 489.90 TL’ye yükselecek.

GEÇEN SENE YÜZDE 36.2'YDİ
Öte yandan 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'idi.

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