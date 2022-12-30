Vergi dilimleri için 48 saatten az kaldı!

Yeni yıl için geri sayım sürerken çalışanların gözü kulağı vergi dilimlerinde. Geçen yıl 21 Aralık'ta açıklanan vergi dilimleriyle ilgili düzenleme bu yıl ise henüz açıklanmadı. 17 milyon kişiyi ilgilendiren kritik düzenlemeyle ilk dilimin sınırının ne olacağı merak konusu. 70 bin TL'ye yükselmesi beklenen ilk dilimin sınırı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetki kullanması halinde daha da artacak. İşte 2023 vergi dilimiyle ilgili tüm detaylar...

EKONOMİ 30.12.2022, 10:13
Vergi dilimleri için 48 saatten az kaldı!

Tüm çalışanların ortak dertlerinden biri olan gelir vergisinde düğüm henüz çözülmedi. Yılın bitmesine iki gün kaldı ama henüz gelir vergisi dilimleri güncellenmedi. Çalışanlar her yeni güne Resmi Gazete'yi takip ederek başlıyor. Geçen yıl 21 Aralık'ta açıklanan düzenlemenin hala yapılmaması merak konusu oldu.

BAKAN NEBATİ O ORANI İŞARET ETMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yeniden değerleme oranını işaret ederek "Yüzde 122 oranında güncellenecek" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Nebati, yaptığı açıklamada "Vergi dilimleriyle ilgili çok net olarak söyleyeyim yüzde 122,9 değerleme var" diye konuşmuştu.

VERGİDE İLK DİLİM KAÇ TL OLACAK?
Bakan Nebati'nin söylediği gibi olursa; ilk dilim 70 bin TL'ye yükselecek.

ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANIRSA 105 BİN TL OLABİLİR
Bunun yanında gözler bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanıp kullanmayacağına çevrildi. FOX Haber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanırsa ilk dilimin sınırı 105 bin TL'ye çıkacak.

Vergi dilimlerinin sınırı ne kadar yükseltilirse, çalışanlar o kadar geç bir üst dilime geçecek. Yani, daha az vergi ödeyecek.

O sebeple tüm gözler gelecek güncellemeye çevrilmiş durumda.

"ASGARİ ÜCRETTEN DAHA ÖNEMLİ! 17 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR"
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada "Bu asgari ücretten daha önemli. Asgari ücret 7 milyonu ilgilendiriyor. Bu ise 17 milyonu ilgilendiriyor. Vergi dilimi ile ilgili adil bir çözüme ihtiyaç var" demişti.

MEMURLAR SABİT ORAN İSTİYOR
Memurlar ise sabit oranlı bir gelir vergisi istiyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Vergi matrahları konusunda huzursuzluğumuz var. Verginin yüzde 15'e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının yükseltilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma Bakanı, yüzde 15 ile yüzde 40'a kadar çıkan vergi oranları için Hazine Bakanlığı'nın çalışma yaptığını duyurmuştu.

Mynet

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