Vergi borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayınlandı
Vergi borcu olanlar için yeni karar Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; hak sahiplerinin vadesi geçmiş olan vergi borçları, ödemenin tamamı beklenilmeksizin, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olan alacaklarından mahsup edilebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının ödeme belgelerinde vadesi geçmiş vergi borçları ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı ve ardından da yürürlüğe girdi.
Bu sayede mağduriyetin önlenmesi planlanıyor
Söz konusu karara göre hak sahibine ait hak edişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı, ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme gerçekleştirilebilecek.
Bu bağlamdaki ödemelere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek. Bakanlık ayrıca tebliğ kapsamındaki işlemlerde kamu idareleri ve ödeme türleri itibariyle farklı uygulamalar belirleme yetkisine sahip olacak.
Uygulama ile hem kamu kesimi, alacağı hızlı bir şekilde mahsuben tahsil edilmiş olup hem de hak sahiplerinin, ödemelerin tamamını beklemelerinden kaynaklanan gecikme nedeniyle faiz gibi cezai müeyyidelerin altına girmeleri ve vergi borcu nedeniyle kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olacak.
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