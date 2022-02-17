Vergi Beyanname süresi uzatıldı
Kurum geçici vergi beyanname verilme, ödeme süreleri ve geçen yılın dördüncü çeyreğine ait gelir süresi 25 Şubat'a kadar uzatıldı.
Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde sirküler yayımlandı.
Buna göre, bugün verilmesi gereken 2021 IV. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.
Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.
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