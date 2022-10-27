Vergi avantajında yeni karar! Şirketlerin beklediği haber Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurumlar için getirilen; dövizi, Türk lirası ve katılma hesaplarına dönüştürerek vergiden muaf tutulması kararı sonrası yeni bir hamle daha yapıldı. Şirketler 30 Eylül tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajından faydalanacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar da kurumlar vergisinden muaf olacak.

EKONOMİ 27.10.2022, 09:10
Vergi avantajında yeni karar! Şirketlerin beklediği haber Resmi Gazete'de yayımlandı

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Kurumların yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak. Şirketler 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajından faydalanacak.

VERGİ ÖDEMEYECEKLER
Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

VERGİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 30.9.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacak.

FDSGH

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