Vekillerin maaşları netleşti! Zam almasaydınız olmaz mıydı?

Bu yıl ekonomide yaşanan dalgalı seyir üzerine kamuda tasarruf dönemi başladı. Kamuda tasarrufla birlikte milletvekillerine yapılacak zamların da enflasyon oranının altında olacağı öğrenildi.

Yüzde 23,85’lik enflasyon beklentisine rağmen, milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı 14,4 oldu.

Tasarruf tedbirleri, gelecek dönemde de genişleyerek devam edecek. Şu an bir milletvekilinin maaşı ise 25 bin lira...

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