Vekiller Meclis'e gitmeyince, milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak

Bu nedenle memur ve emekliler 15 Ocak'ta maaşlarını zamlı alamayacak. TBMM Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 18 Ocak'ta. Memur ve emeklilerin maaş farkı, kanun teklifi yasalaştıktan sonra ödenecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve memur emeklilerine müjdesini verdiği yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu. Ancak dün akşam TBMM'de görüşülen teklif, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gelecek haftaya kaldı. Böylece yapılacak ek zam 15 Ocak maaşlarına yansımayacak.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 18 OCAK'TA

Bu gelişme sonrası milyonlarca memur ve memur emeklisi zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. TBMM Genel Kurulu bir sonraki toplantısını 18 Ocak Salı günü yapacak. Zam farkının kanun teklifi yasalaştıktan sonra bu ay içerisinde hesaplara aktarılması bekleniyor.Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, şunları söyledi:"Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bu kanun teklifindeydi. Ayın 15'inde memurlar maaşlarını alıyorlar. Yapılan zamların bu maaşlara yansıyıp yansımayacağını merak ediyorlardı. Ancak dün kanun teklifi görüşmeleri sırasında iki kez yoklama yapıldı ve toplantı yeter sayısı olmadığı için görüşmeler salı gününe ertelenmiş oldu.

"MAAŞ FARKLARI DAHA SONRA YATIRILACAK"

Bu durumda memurlar özellikle alacakları bu ayki maaşlarını zamsız alacaklar. Bu ne anlama geliyor; ileriki haftalarda kanun teklifi yasalaştıktan sonra ya önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta memurlara maaş farkları yatırılacak. Yani 15'inde alacakları maaşları zamsız olarak alacaklar ama sonrasında bu ay içerisinde maaş farkları yatırılmış olacak. Kanun teklifinde önemli düzenlemeler yer alıyordu. Yapılacak en önemli düzenlemelerin başında emekli maaşlarının 2 bin 500 liraya yükseltilmesi geliyor.

"KANUN TEKLİFİ 18 MADDEDEN OLUŞUYOR"

Kanun teklifinde BES değişiklikleri de yer alıyor. Devlet katkısı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltiliyor. Doğal gazda bölgesel ve iklim koşullarına göre il bazlı kademeli tarifeye geçilebilecek. Kanun teklifi toplam 18 maddeden oluşuyor. 10 maddenin görüşmeleri tamamlandı."

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