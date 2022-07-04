Vedat Bilgin, Türkiye'deki açlık sınırı miktarını açıkladı

Açlık sınırıyla ilgili tartışmaların bilimsel verilere dayanmadığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bu rakamın 3 bin 600 ila 4 bin lira arasında olduğunu söyledi.

EKONOMİ 04.07.2022, 17:01
Vedat Bilgin, Türkiye'deki açlık sınırı miktarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 TV ekranlarına konuk oldu.

Bakan Bilgin, memur ve emeklilere enflasyon farkı ile asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi.

Asgari ücrete verilen ara zammın memur maaşlarının altında olmadığını belirten Vedat Bilgin, açlık sınırı tartışmalarına da değindi.

"Sendikalar bilimsel olmayan çalışmalar yapıyor"
Bilgin, sendikaların açlık sınırıyla ilgili kendilerince bilimsel olmayan çalışmalar yaptığını ifade etti.

"Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil." diyen Bilgin, Türkiye'deki açlık sınırı miktarını paylaştı.

"Türkiye'de açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasında"
Bilgin, "Türkiye’deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır." dedi.

Bakan Bilgin daha sonra açıklanan enflasyon miktarıyla ilgili açıklama yaptı.

Enflasyonun tahminleri zorlayarak yüksek çıktığını sözlerine ekleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, bu artışta enerji sektörünün büyük payı olduğunu söyledi.

"Enflasyon aralık ayından itibaren düşüşe geçecek"
Son olarak enflasyonun aralık ayından itibaren düşüşe geçeceğini de belirten Bilgin, "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız." açıklamasında bulundu.

"Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in diğer açıklamaları şu şekilde:

"Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla. Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek.

Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır.

Asgari ücret zammı
Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi. İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık.

Açlık sınırı tartışmaları
Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye’deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır. Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.

"3 ayda bir zam talebi var"
Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker. Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi. Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var."

Ensonhaber

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