Vedat Bilgin: EYT bu hafta açıklanacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda önemli bir aşamaya gelindi. EYT sorununu çözümleyecek yöntemin yeni yıla girmeden belirlenmesi bekleniyor.

EYT'de yıl ve prim konusunun dışında "yaş sınırı" şartının olup olmayacağı önem kazandı.

"EYT'de yaş şartı olacak mı?" sorusu netlik kazanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kendisine yöneltilen "EYT'de yaş şartı olacak mı?" sorusuna "O gün açıklayacağız." diye yanıt verdi.

"EYT'nin son hali bu hafta açıklanacak"

Bakan Bilgin, 3 milyon EYT'li vatandaşın ve ailelerinin merakla beklediği EYT düzenlemesinin bu hafta açıklanacağını aktardı.

Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusunu ise "Yok öyle bir şey, bu hafta açıklanacak." şeklinde cevaplandırdı.

"EYT'de yaş aralığı henüz netlik kazanmadı"

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin "EYT'de yaş aralığı olacak mı?" sorusuna yanıt olarak "İhtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey, 'olacak' demiyorum dikkat ederseniz, henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı.

Önümüzde muhtelif yaş oranları hesaplamaları var

Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur." şeklinde yanıt vermişti.

Ensonhaber