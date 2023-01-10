Vedat Bilgin açıkladı: 300 bin geçici işçiye kadro

Kabine Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu hale gelmesinin sağlanacağını vurguladı.

EKONOMİ 10.01.2023, 12:45 10.01.2023, 12:51
Vedat Bilgin açıkladı: 300 bin geçici işçiye kadro

2023 yılının ilk Kabine Toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından bakanlar, alanlarına ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlar sıra ile değerlendirmelerini aktarırken, bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bakan Bilgin, gündem konuşarının geçici işçiler olduğunu vurgularken, şu ifadeleri yöneltti;

"Geçici işçiler 300 bin kişi, belki de daha fazla"
"Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz."

EYT konusu Meclis'te
Bir diğer yandan Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde hararetli şekilde konuşulan ve milyonların gönlüne su serpen EYT açıklaması ile ilgili de "EYT konusunda teknik çalışmalar bitti. Konu bizden çıktı; Meclis grubunda." notunu düştü.

Ensonhaber

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