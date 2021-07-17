Vatandaşlar, fiyat denetimi yapılmasını istiyor

Sağlık, eğitim, ulaşım ve ticaret alanında bölgenin önemli merkez illerinden biri olan Van’a yönelik gerçekleşen yoğun ziyaretler, turizm alanında da koşullara göre artış gösteriyor.

FİYAT TARİFELERİ ÖNEM KAZANIYOR

Bu anlamda ziyaret edenler açısından Van’da en çok öne çıkan konuların başında bazı ziyaret alanlarında uygulanan fiyat tarifeleri, konaklama ve ulaşım ücretleri geliyor.

Aynı zamanda Van’ın ünlü kahvaltısı ve lokantalardaki yöresel yiyeceklerin fiyatları da günü birlik ziyaretçi ya da belli bir süre konaklayan turist için önem kazanıyor.

“FİYAT TARİFELERİ YÜKSEK”

Vatandaşlar, lokanta ve kahvaltı salonlarında bu aralar uygulanan fiyat tarifelerinin yüksek olduğunu söylüyor.

İnsanların gelen bir misafiri kahvaltıya ya da yemeğe çıkaramadığını belirten Rüstem Apaydın, “Bizdeki kahvaltı ve yemek fiyatları çok yükselmiş durrumda. Paça 17 lira, çorba 15 lira, etin kilosu 60 lira iken bir kebap 35 lira, kahvaltı 30-60 TL arası değişiyor. Herkes fiyatlardan şikayetçi, bir misafir ağırlamak için pahalı olduğundan insanlar lokantaya götüremiyor misafirini…” dedi.

“FİYAT DENETİMİ OLMALI”

Bu durumun turizm konusunda da Van için kötü bir imaj oluşturacağını söyleyen Apaydın, “Bu konuda esnaf odasının ve belediyenin fiyat denetimi yapması lazım. Çünkü bu yerlerde halkın daha rahat hizmet alması için fiyatların uygun olması lazım. Turizme yönelik de önemli bir konudur bu, fiyatların uygun olması yerli turisti daha çok cezbeder” diye konuştu.

Prestij Gazetesi