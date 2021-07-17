banner56

Vatandaşlar, fiyat denetimi yapılmasını istiyor

Van’daki lokantalarda ve kahvaltı salonlarında fiyat artışına gidildiğini ve bunun turizme de zarar vereceğini belirten vatandaşlar, ilgili esnaf odasından ve belediyeden fiyat denetimi yapmasını istiyor.

EKONOMİ 17.07.2021, 09:36
Vatandaşlar, fiyat denetimi yapılmasını istiyor

Sağlık, eğitim, ulaşım ve ticaret alanında bölgenin önemli merkez illerinden biri olan Van’a yönelik gerçekleşen yoğun ziyaretler, turizm alanında da koşullara göre artış gösteriyor.

FİYAT TARİFELERİ ÖNEM KAZANIYOR

Bu anlamda ziyaret edenler açısından Van’da en çok öne çıkan konuların başında bazı ziyaret alanlarında uygulanan fiyat tarifeleri, konaklama ve ulaşım ücretleri geliyor.

Aynı zamanda Van’ın ünlü kahvaltısı ve lokantalardaki yöresel yiyeceklerin fiyatları da günü birlik ziyaretçi ya da belli bir süre konaklayan turist için önem kazanıyor.

“FİYAT TARİFELERİ YÜKSEK”

Vatandaşlar, lokanta ve kahvaltı salonlarında bu aralar uygulanan fiyat tarifelerinin yüksek olduğunu söylüyor.

İnsanların gelen bir misafiri kahvaltıya ya da yemeğe çıkaramadığını belirten Rüstem Apaydın, “Bizdeki kahvaltı ve yemek fiyatları çok yükselmiş durrumda. Paça 17 lira, çorba 15 lira, etin kilosu 60 lira iken bir kebap 35 lira, kahvaltı 30-60 TL arası değişiyor. Herkes fiyatlardan şikayetçi, bir misafir ağırlamak için pahalı olduğundan insanlar lokantaya götüremiyor misafirini…” dedi.

“FİYAT DENETİMİ OLMALI”

Bu durumun turizm konusunda da Van için kötü bir imaj oluşturacağını söyleyen Apaydın, “Bu konuda esnaf odasının ve belediyenin fiyat denetimi yapması lazım. Çünkü bu yerlerde halkın daha rahat hizmet alması için fiyatların uygun olması lazım. Turizme yönelik de önemli bir konudur bu, fiyatların uygun olması yerli turisti daha çok cezbeder” diye konuştu.

Prestij Gazetesi

Yorumlar (16)
altair 9 saat önce
pandeminin acısını çıkarıyorlar başı boş düzen olmayınca denetim de yok meydan boş soy soyabildiğin kadar
Cevapla Beğendim (20) Beğenmedim (0)
DÜŞÜNÜR 8 saat önce
VANDA ESNAF MI VARMIŞ?
Cevapla Beğendim (15) Beğenmedim (0)
tan 9 saat önce
inşAllah iran kapısı açılmaz esnaf fazla şımardı
Cevapla Beğendim (11) Beğenmedim (0)
Rıdvan 9 saat önce
Denetim olsa ne fayda hepsi birbirinde beter adamlarn cebine bi yemek parası koyarlar tamam
Cevapla Beğendim (8) Beğenmedim (1)
Standart fiyatlar ve denetim 7 saat önce
SON İKİ YILDA HER ŞEY İKİ KAT HATTA BİR KISMI İKİ KATTAN DAHA FAZLA ZAMLANDI. SATILAN HER ÜRÜN, HER MAL VE EŞYADA STANDART FİYAT UYGULAMASI OLMALI. SATIŞ FİYATLARINDA ALT VE ÜST SINIR BELİRLENMELİ. HİÇBİR ESNAF ÜST SINIRIN ÜSTÜNDE SATMAMALI. AMA BİZDE BU İŞLER KEYFÎ VE DENETİMSİZ YAPILIYOR. TEMEL GIDALARDA, MANAVLARDA, FIRINLARDA, GİYİMDE, TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE, LOKANTALARDA, PASTANELERDE, AVM'LERDE, BAKKALLARDA, MOBİLYADLARDA, BEYAZ EŞYALARDA, ELEKTRONİKTE, TOPTANCILARDA VE BÜTÜN PERAKENDECİLERDE SON İKİ YILDA FİYATLAR EN AZ İKİ KAT ARTMIŞ DURUMDA. GEÇEN YIL BİN LİRAYA YAPTIĞINIZ ALIŞVERİŞİ BU YIL EN AZ İKİ BİN LİRAYA YAPABİLİYORSUNUZ. HELE VAN'DA ESNAFLAR BÜTÜNÜYLE SINIR TANIMIYOR.
Cevapla Beğendim (7) Beğenmedim (0)
Van bitmiş 7 saat önce
Kahvaltı ara sokaklarda 15 tl iken sözüm ona göl kenarındaki yerlerde 50 tl alın size bariz fark..
Cevapla Beğendim (7) Beğenmedim (1)
Meçhul 7 saat önce
Sütçü Fevziye 2 kişi herşey market ürünü kahvaltı 90 TL verdik
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
OPRT 6 saat önce
MRHBA BENDE ŞİKAYETCİYİM 1 ADANA KEBAB 30 LİRA OLURMU 1 KİLO KIYMADA KAÇ KEBAB OLUYOR ONU SORMAK LAZIM BAŞI BOŞ DÜZEN
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Temmuz 2021
İmsak 03:05
Güneş 04:49
Öğle 12:18
İkindi 16:11
Akşam 19:36
Yatsı 21:13
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23