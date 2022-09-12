VANTB hizmet kalitesini artırdı

Akreditasyon sistemi denetimini başarıyla tamamlayan oda ve borsaların sertifikaları düzenlenen törenle verildi. TOBB konferans salonunda Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile oda ve borsa başkanları ile üst düzey çalışanları katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmasında, söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın akreditasyon sertifikalarını alacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerin asılmasını istedi. Geldiğimiz noktada dünyanın bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zorunda olduklarını kaydetti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise hizmet kalitesinin belirli bir standarda bağlandığını gösteren akreditasyon töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Halim Mete de akreditasyon sistemi ile oda ve borsaların hizmet kalitesinin yükseldiğini anlattı. 365 oda ve borsanın yüzde 61'ini 5 yıldızlı hale getirdiklerini ifade eden Mete, hedeflerinin tüm oda ve borsaları akreditasyon sistemine dahil etmek olduğunun altını çizdi.

''Avrupa stantlarındaki hizmet kalitemizi bir kez daha tescilledik''

Törenden sonra kısa bir açıklamada bulunan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de, akreditasyon belgesinin alınmasına katkı sunan meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile ekibine teşekkür etti.

Van Ticaret Borsası olarak kendilerini sürekli yenilediklerini ve hizmet kalitesini her geçen gün daha da yükselttiklerini kaydeden Başkan Süer, “Borsamızın hizmet kalitesini daha da yukarılara çıkartmak için çalışmalarımız artarak devam edecek ve bunu hep birlikte başaracağız. Bundan sonra da üyelerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına kendimizi sürekli yenilemeye ve kaliteli hizmet çıtamızı yükseltmeye mecburuz. Üyelerimize sunduğumuz Avrupa standartlarındaki kaliteli hizmet anlayışımızı, ‘TOBB Akreditasyon Sertifikamızla’ bir kez daha tescillemiş olduk. Bu nedenle akreditasyon belgesinin alınmasına katkı sunan meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, sertifikamızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ankara’da düzenlenen törene, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Meclis Başkanı Muzaffer Bilen, Genel Sekreter Macide Demir ve Akreditasyon Sorumlusu Çetin Tatar katıldı.

Akreditasyon sistemi nedir?

Sistemin amacı, Türk oda/borsa sisteminin; oda/borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, oda/borsa sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, oda/borsa sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa oda/borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır.