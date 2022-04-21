VANOTED Başkanı Yüksel: 'Yatırımlara ve tanıtıma ağırlık vermek gerek'

Ancak kentteki turizm sektörü ve STK’lar, sadece İran’dan gerçekleşen turist akışıyla ve bu doğrultuda yapılan alt yapı çalışmalarıyla yetinilmemesi, daha büyük bir turist potansiyeline yol açacak yatırım ve tanıtımların yapılması gerektiğini söylüyor.

“TANITIMA AĞIRLIK VERİLMELİ”

Van’daki birçok STK temsilcisi gibi VANOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel de, turizme yönelik daha iyi bir tanıtımın yapılması gerektiğini düşünüyor.

Bu konuda teknolojik imkânların iyi kullanılması gerektiğine vurgu yapan Yüksel, “Son zamanlarda bilindiği gibi teknoloji çok gelişti, bütün dünya dijitalleşiyor, bizim de turizmde bu sistemleri kullanmamız lazım, ilimizi tanıtmamız lazım. Van’ımızın destinasyonu harika, doğal güzellikleri ile, tarihi ile mükemmel bir yapıya sahip. İnsanımızın misafirperverliğini her zaman vurguluyorum çünkü öyle yerler vardır ki tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir ama insanları turiste karşı iyi değildir. Bu, turist için çok kötü bir intiba yaratır ama bizim insanımız öyle değildir, çok iyi bir şekilde turistleri karşılıyor ve ilgileniyor. Sadece İran’a, Irak’a değil, Van’ı bütün dünyaya tanıtmamız lazım. Batı illerine baktığımız zaman dünyanın her tarafından turistler geliyor, biz sadece İranlı turist gelsin diyoruz ama dijital ortamda Van’ımızın değerlerini, güzelliğini, kültürünü, doğasını, gastronomisini tanıttığımız zaman çok daha fazla turist alabileceğimize inanıyorum.” dedi.

“YATIRIMLAR ARTIRILMALI”

Van’da turizme yönelik yatırımların da daha çok artırılması gerektiğine değinen Yüksel, şöyle devam etti:

“Yeteri kadar tesisimiz var ama turizm sadece konaklama tesisinden oluşmuyor. Van Gölü’nü iyi bir şekilde kullanmamız lazım, bu konuda yeterli değiliz. Örneğin batı illerinde olduğu gibi sahilde spor yapmak istediğimiz zaman tesis bulamıyoruz, yüzmek için göle gitmek istediğimizde yeterince plajlar yok. Ayrıca Van Gölü’nde sadece Akdamar adamız yok, başka adalarımız da var. Mesela bunlardan biri Çarpanak Adası; manastırın bulunduğu, kilisenin bulunduğu tarihi güzelliğe sahip bir adamız, buraya da turist götürebiliriz. Sadece Van Kalemiz yok başka kalelerimiz de var, oralara da turist götürebiliriz. Bu değerlerimizi tanıtarak Van’a çok sayıda turist getirtebiliriz.”

“SAHİL OTELCİLİĞİ OLMALI”

İran’dan yaz - kış sürekli turist geldiğine, bu nedenle de sahil otelciliğine ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Yüksel, “İlimizde batıdaki gibi sahil otelciliği yapmıyoruz, daha çok şehir otelciliği yapıyoruz. Oysa sahil otelciliğine ağırlık vermek gerekiyor. İlimize en fazla turist gelen ülkelerin başında İran geliyor, İranlı turistler de 3 günlük ve 5 günlük turlar şeklinde geliyor. Yani batı illerinde olduğu gibi 15 gün veya bir ay konaklama yapmıyorlar.” diye konuştu.

“VAN’A GÜVEN ARTTI”

Van’a yönelik turist akışında vaka düşüklüğünün de önemli bir etken olduğunu belirten Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, “Ramazandan sonra işlerimiz yoğunlaşacaktır. Korona nedeniyle İranlı turistlerin çoğunun tatile gidememeleri sebebiyle bunu fırsat olarak bilmeleri ve Van’daki vaka oranlarının çok düşmesi de bizim için çok büyük bir avantajdır. Bu nedenle başta İran olmak üzere, havaların ısınmasıyla Irak’tan da turist gelecektir. Yerli vatandaşlarımızdan da daha fazla doğu illerine gelmelerini, Van’ı ziyaret etmelerini istiyoruz” diye kaydetti.

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