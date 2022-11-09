Vanlılara işsizlik sıkıntısını sorduk
Van’da yıllardır devam eden işsizlik sorunu bir kez daha göze çarptı. Bölgenin en kalabalık nüfusuna sahip Van’da son yıllarda ciddi anlamda nüfus artışı yaşanırken, bölgedeki işsizlik oranı da ciddi seviyelere ulaştı. Türkiye’de işsizlik oranı 22.9 olarak verilirken, Van'da ise 11.6 olarak paylaşıldı. WanHaber olarak Vanlılara işsizlik sorununu sorduk işte onlardan aldığımız cevaplar…
Van’da yıllardır devam eden işsizlik sorunu bir kez daha göze çarptı. Bölgenin en kalabalık nüfusuna sahip Van’da son yıllarda ciddi anlamda nüfus artışı yaşanırken, bölgedeki işsizlik oranı da ciddi seviyelere ulaştı Türkiye’de işsizlik oranı 22.9 olarak verilirken, Van'da ise 11.6 olarak paylaşıldı. WanHaber olarak Vanlılara işsizlik sorununu sorduk işte onlardan aldığımız cevaplar…
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|O
|P
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|12
|27
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|11
|21
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|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
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|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
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|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
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|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
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|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
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|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
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|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
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|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
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|14
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|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10