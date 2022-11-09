Vanlılara işsizlik sıkıntısını sorduk

Van’da yıllardır devam eden işsizlik sorunu bir kez daha göze çarptı. Bölgenin en kalabalık nüfusuna sahip Van’da son yıllarda ciddi anlamda nüfus artışı yaşanırken, bölgedeki işsizlik oranı da ciddi seviyelere ulaştı Türkiye’de işsizlik oranı 22.9 olarak verilirken, Van'da ise 11.6 olarak paylaşıldı. WanHaber olarak Vanlılara işsizlik sorununu sorduk işte onlardan aldığımız cevaplar…