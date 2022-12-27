Vanlılar yeni asgari ücretten memnun mu?

Asgari ücrete yapılan zammı WanHaber'e değerlendiren vatandaşlar asgari ücrete yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek, "Asgari ücrete yapılan zam yetersiz, temel tüketim mallarına ve temel ihtiyaçlara gelen zam karşısında bu zammın faydası olmayacak. Enflasyon düşmeden, alım gücü yükselmeden asgari ücrete yapılan zammın bir faydası olmaz" diye konuştular.