Vanlılar tarımdan ümitsiz!

WanHaber olarak vatandaşlara, tarımsal üretici desteğini ve tarım politikalarını sorduk. Doğu Anadolu'nun en büyük geçim kaynaklarından biri olan Tarım, gittikçe azalırken verilen destekler ise yetersiz kalıyor. Son zamanda artan maliyetlerden dolayı özellikle akaryakıt fiyatlarından şikayet eden vatandaşlar, tarımın yapılmaz bir hal aldığını aktardı. Mazot fiyatlarından dolayı tarlayı ekip biçemediklerini söyleyen vatandaşlar, yeni tarım politikasının elzem olduğunu belirtti. İşte Vanlıların tarım hakkındaki düşünceleri...