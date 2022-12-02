Vanlılar çıkma lastiğe yöneldi
Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte araç sahipleri de lastikçilerin yolunu tuttu. WanHaber’e konuşan araç sahipleri kış lastiği fiyatlarından yakındı. Sıfır kış lastiği fiyatlarının pahalı olduğunu dile getiren vatandaşlar, ikinci el kış lastiği almak zorunda kaldıklarını söyledi.
Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte araç sahipleri de lastikçilerin yolunu tuttu. WanHaber’e konuşan araç sahipleri kış lastiği fiyatlarından yakındı. Sıfır kış lastiği fiyatlarının pahalı olduğunu dile getiren vatandaşlar, ikinci el kış lastiği almak zorunda kaldıklarını söyledi.
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