Vanlı yetiştiricilere 45,2 milyon TL destek…

Bakanlık tarafından verilen anaç koyun keçi desteği kapsamında 15-90 ay arasında yaşta olan dişi hayvanlara destek ödemesi yapılacak. Bakanlık bu kapsamda 16 bin 875 Vanlı yetiştiriciye 45,2 milyon TL destek ödemesi yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı Anaç Koyun Keçi desteği kapsamında anaç koyunlara 30 TL, anaç keçilere 35 TL, ayrıca bir önceki yıla göre sürüdeki hayvan sayısını artıran işletmelere de artan her bir hayvan için 125 TL destekleme ödemesi yapılacak. Buna göre, 2021 yılı anaç koyun keçi destekleme ödemelerinin takvimi belli oldu. Anaç koyun keçi destekleme ödemeleri, T.C. numaralarının sonu 0-2 olanlar 27 Mayıs Cuma günü, T.C. Numaralarının sonu 4-6-8 olanlar 3 Haziran Cuma günü saat 18.00'den itibaren ödenecek.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2021 yılı anaç koyun keçi desteği ödemeleri başlıyor. Ödemeler belirtilen tarihlerde kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara aktarılacaktır. Van'da 16. Bin 875 yetiştiricimize toplam 45,2 Milyon TL ödeme yapılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Bölgegazetesi