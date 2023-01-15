Vanlı İş İnsanı Fariz Borazan'a Önemli Görev

Uğur Mengeş - WanHaber

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD), Ankara'da 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Başkanlığa Gaziantep ve Ankara'nın güçlü müteahhitlerinden Ali Adıgüzel seçilirken, genel başkan yardımcılığına ise Vanlı iş insanı Fariz Borazan seçildi.

Geçtiğimiz dönemlerde Van Ticaret ve Sanayi Odası 4. Meslek Komitesi Başkanlığı ve Van TSO Meclis Üyeliği görevlerinde de bulunan Borazan, Türkiye genelinde onlarca kamu projesi yürüttü.

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan Borazan, kongrenin tüm Türkiye'de bulunan binlerce kamu müteahhitlerine ve iş insanlarına hayırlı olmasını diledi. KAMİAD'ın güçlü bir kuruluş olduğunu ifade eden Borazan, sektördeki sorunlara hakim olduklarını ve çözüm noktasında gerekli çalışmaları yürüteceklerini kaydetti.