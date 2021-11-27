Vanlı fırıncılar: Vicdanımız rahat değil!

Son günlerde un ve akaryakıt fiyatlarının zamlanması ekmek fiyatının da zamlanmasını beraberinde getirdi. Van Havadis Gazetesine açıklamalarda bulunan fırın işletmecileri bu konuda vicdanlarının rahat olmadığını belirterek, zamların ardı arkası kesilmezse birçok fırıncının iflas edip kepenk kapatacağını belirtti.

“Vicdanımız rahat değil ”

Van Havadis Gazetesine açıklamalarda bulunan ekmek fırını işletmecisi, ekmek fiyatlarının artmasıyla vicdanlarının rahat olmadığını ve çok yakında fırıncıların yarısının kepenk kapatacağını belirterek; “Vicdanımız bu konuda rahat değil. Yüzde yüzeli artan maliyetlerle nihayetinde vatandaşın cebinden çıkacak. Evine 10 ekmek götüren vatandaş, şimdi 5 ekmek götürecek. Bu hepimiz için bir ayıp ve vicdan azabıdır. Bizim şahsımız olarak hiçbir zaman buradan parası olmayan ama almak isteyenleri geri çevirmedik. Bundan sonrada tavrımız budur. Biz halkımızın yanındayız. Tabi böyle giderse de çok yakında fırıncıların yarısı iflas edip kepenk kapatacaklar. Astronomik bir zam gelme durumu var. 160 TL’ye aldığımız un şuan da 360 TL yani 200 TL’lik bir zam var.” Diyerek un fiyatına sitem de bulundular.

“Un fiyatları yerinde durmuyor”

Fırın işletmecisi kendilerinin de birçok giderlerinin olduğunu ve zamların gelmesiyle beraber eleman çıkartmaya zorunlu bırakıldıklarını dile getirerek; “Tabi ekmek fiyatının artmasının etkenleri çok fazla. Biz burada imalat yapıyoruz, sadece unla biten bir şey değildir. Mayası, işçiliği, elektriği, doğalgazı, araç yakıtı, personel ücreti gibi giderlerimiz var. Yani yaklaşık 27-28 kalem giderlerimiz var tabi bunun en büyük kalemi undur. Sadece unda bir ay içerisinde %155’lik bir artış oldu. Biz Van esnafı olarak, şu anda diğer illere göre en ucuz ekmeği satan illerden biriyiz. Şuana kadar bu fedakârlığı yaptık buralara kadar getirdik. Şuan ki artış un farkını yumuşatmak amaçlıdır ama görüyoruz ki un fiyatları yerinde durmuyor. Bu da haliyle ekmeğe yansıyor.” Açıklamasını bulundu.

“Ne kadar az ekmek üretirsek o kadar kardayız”

15 günde bir zam geldiğini belirten esnaflar; “Biz şu anda ne kadar az ekmek üretirsek o kadar kardayız. Yani bununda etkisi olarak stokçulardan bahsettik. Unu stoklaması, buğdayı stoklaması haliyle fiyatların artışına sebep oldu. Ya devletin açıklamasına inanacağız ya da piyasadaki dedikodulara inanacağız. Bu astronomik bir ilerleyiştir. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz, her yıl una 3 lira 6 lira bir zam gelirdi ama bu son dönemlerdeki artışlar astronomik. 15 günde bir zam geliyor. Sabah tezgâhımızı açıyoruz telefonlarımıza bakıyoruz uncunun bize attığı mesaj ile öğleden sonraki attığı mesaj birbirini tutmuyor.” İfadelerini kullandı.

“Affedilecek bir durum değil”

Vatandaşın gramajın yanlış veya eksik olduğu yönünde ki iddialara da açıklık getiren fırıncı esnafı şu ifadeleri kullandı. “Halk içindeki bir dedikodudan kaynaklıdır. Ruhsatlı fırınları belediye ve tarım mutlaka haftada bir kez denetler. Bunun raporları bütün fırınlarda var. Hem Büyükşehir Belediye Zabıtaları hem de ilçe zabıtaları denetliyor. Vatandaşlar bir ekmeğin gramajının eksikliğini nerde görürse direk tarım ihbar hattını arasınlar. Bu da affedilecek bir durum değil. Bu birazda vicdansızlık ve ahlaksızlıktır.

“Poşet marketlerde paralı, fırınlarda parasız”

‘ Kar elde ediyor musunuz?’ hakkında da açıklamaya yapan fırıncılar şunları kaydetti; “Biz bu rayiçleri aldığımız zaman bizim bir icmalimiz çıkar, bu icmali biz kendi kafamıza göre çıkarmıyoruz. Belediyelerin kendi gıda mühendisleri var, bizim kendi gıda mühendislerimiz var, Tarım İl Müdürlerinin gıda mühendisleri var, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Odası, Esnaf Sanatkârları Odası ilgilenir. Bu komisyon, maliyetleri hesaplayıp bir fiyat çıkartır. Ekmek fiyatı şuan 1.80 kuruş bu fiyat fırıncıya direk yansımıyor. Fırıncıya yansıyan bunu %22 eksiğidir %30 kadar da değişebiliyor. Market ıskontosu var. Markette nihayetinde poşet harcıyor bu işe ki böyle bir çelişkide var; Marketlerde poşet vatandaşa paralı, fırınlarda parasızdır. Yani 25 kuruş kafadan ekmekten gidiyor. Nihayetinde marketlerinde böyle bir gideri olduğu için fırıncıda kendi o aldığı rayicinden marketlere ıskonto verir. Iskonto verdiği zamanda %30 kadarlara bir kayıp olur. Kar oranımız yok denecek kadar az diyebiliriz.”

kaynak:vanhavadis