Vanlı Esnafların umudu İranlı turistler

Van Valiliği himayesinde Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Gençlik Spor Müdürlüğü, Van İl Sağlık Müdürlüğü, Van Gölü Eletkrik Dağıtım A.Ş. Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Van Shopping Fest indirim günleri öncesi Vanlı esnafı heyecan sardı.

Geçmişte düzenlenen indirim günlerine İranlı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Vanlı esnaflar, “Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ödemelerimizi yapamıyoruz. Şuan kira, elektrik, doğalgaz, vergi, SGK primleri gibi ödemelerin altında eziliyoruz. Baharın gelmesiyle birlikte tek umudumuz İranlı turistlerin Van’a gelip güzel zaman geçirmesi, ekonomik anlamda katkı sunması. Geçmiş yıllarda düzenlenen Van Shopping Fest indirim günlerine yoğun ilgi gösteren İranlı turistlerin bu yılda ilgi göstermesini bekliyoruz” dediler.

“Ekonomiye en büyük katkıyı İranlı turistler sağlıyor”

Koronavirüs nedeniyle uzunca bir süre Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapalı olmasından dolayı İranlı turistlerin Van’a gelemediğini belirten esnaflar, “Pandemi nedeniyle uzun süre İranlılar ülkemize gelemedi. Daha sonra sınır kapılarının açılmasıyla gelmeye başladılar. Tabi pandemi günlük yaşantımızı ve turizmi çok etkiledi. Pandemi öncesi başlayan ekonomik kriz hala devam ediyor.

Enflasyonla birlikte fiyatların artmasından dolayı vatandaşların alım gücü kalmadı. Bu süreçte esnaflar hem bankalara borçlandı hem de mevcut ödemelerini yapamadığı gibi yapılandırılan taksitlerini de ödeyemedi. Maalesef esnaf olarak yaralarımızı saramadık. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla hepimiz şuan tedirginiz. Çünkü ne olacağını öngöremiyoruz. Bugün Van’ın ekonomisine en büyük katkıyı İranlı turistler sağlıyor. 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Van Shopping Fest indirim günleri bir nebze can suyu olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştular.

“Tüm ödemeler üst üste bindi”

Esnafların ödemelerini yapamadıklarını, Hükümetin acilen esnafın sıkıntısını giderecek düzenlemeler yapıp bir an evvel bu sıkıntıdan kurtarılmaları gerektiğini kaydeden esnaflar, “Hükümetin esnafa acilen iyileştirme adı altında destek vermesi lazım. Esnafa faizsiz kredi verilmesi, vergi ve SGK prim oranlarının düşürülmesi gerekiyor. Verilecek krediler uzun vadede geri alınırsa, esnaflarımız da zorlanmadan geri ödeyebilir. Esnaf ancak bu şekilde toparlanır ve kendisini piyasada tutmaya çalışır.

Pandemi sürecinde faizli olarak kullanılan krediler, ertelenen SGK, Bağ-Kur primleri, vergi gibi borçlar belimizi büktü ödeyemiyoruz. Ekim ayında başlayan kredilerin ödenmemesinden dolayı şuan tüm ödemeler üst üste bindi. Geçmiş dönemlerde tek bir Bağ-Kur primini ödeyemeyen esnaflar, şimdi faiziyle beraber nasıl ödemesini yapacak?

Esnaf daha yarasını saramadan bu ödemeler gelince elbette sıkıntıya düştü. Yetkililerin bir an evvel somut adım atarak ülkemizin içinde bulunduğu belirsizlikten kurtarılması gerekiyor. Kış mevsiminin bitmesi, ilkbaharın gelmesiyle beraber inşallah İranlı turistlerin geçmişte olduğu gibi bu senede yoğun ilgi göstererek ekonomimize katkı sunacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandılar.

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