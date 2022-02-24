Vanlı esnaflar gelen zamlı faturalara tepki gösterdi!

Fatma Polatcan - Tuba Orman WanHaber - ÖZEL

Zam nedeniyle giderek artan elektrik ve doğalgaz faturalarına tepki gösteren esnaflar, gelen faturaları ödemekte güçlük çektiklerini ve iflasa doğru sürüklendiklerini söyledi. Doğalgaz ve akaryakıta gelen zamların dışında, yüzde 127'ye kadar çıkan kademeli elektrik zammının ardından gelen faturalar esnafın tepkisine neden oldu. Gelen faturaları nasıl ödeyeceğini bilmediklerini söyleyen esnaflar WanHaber aracılığıyla tepkilerini dile getirdi.

SİFTAH EDEMİYORUZ

WanHaber’e konuşan Metin İdil isimli esnaf gelen faturaları ödemekte güçlük çektiğini belirtti. İdil, siftahsız dükkân kapattıklarını söyleyerek; “Elektrik ve doğalgaz bizi çok etkiledi. Esnafa 20-30 lira fatura gelirken şuan 200 lira geliyor. Evimize normalde 200 lira fatura gelirken şuan 770 lira fatura geliyor. Doğalgaz faturası 1.300 TL gelmiş, su 300 TL gelmiş. Sahipsiz kentte kiralar almış başını gitmiş. Ne bir sözleşme var ne de bir denetleme. Denetleme olmayınca çok sıkıntı çekiyoruz. Doğalgaza, elektriğe çözüm bulmaları lazım. Bir maaş elektrik ve doğalgaza yetmiyor. Bizler artık siftahsız dükkân kapatıyoruz. Sabahtan gelmişim 10 lira para kazanmışım. Bunun hepsi kar olsa ne olur? Devletin bu konuda bize yardım etmesi lazım.” Dedi.

ESNAF PERİŞAN DURUMDA

Evine ekmek götüremediğini dile getiren Hüseyin Akdağ isimli esnaf sadece elektrik, doğalgaz ve suya çalıştıklarını belirtti. Kentte birçok esnafın icralık olduğunu belirten Akdağ; “28 senedir lokantacılık yapıyoruz. Bu sene çektiğimiz ızdırabın haddi hesabı yok. Elektrik, doğalgaz bunları biz bir günde ödeyebiliyorduk. Ama maalesef elektrik tabiri caizse bir tefeci gibi esnafın üzerine çöküyor, rüyalarımıza geliyor artık. Biz elektrik faturalarını nasıl yatıracağımızı düşünüyoruz artık. Sadece ben değil bütün esnaflar bir çıkmaz sokakta olduklarını söylüyor. Bizler artık evimize ekmek götüremiyoruz. Elektrik hadi tamam su daha berbat. Esnafımızın çoğu icralık olmuş, esnafımızın hali perişandır. Esnafı soran kimse yok, biz bu durumda derdimizi kime söyleyeceğiz? Bu durum devam ederse Van’da esnaf kalmayacak. Biz sadece elektrik, doğalgaz ve suya çalışıyoruz. Bu böyle olmaz.” İfadesini kullandı.

KİRADAN ÇOK ELEKTRİK GELİYOR

Kentteki esnaflar için bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten Tamer Okyay isimli esnaf; “Elektriğe yüzde 187 zam gelmiş. 1600 gelen fatura 4 bin 750 ile 5 bin 250 lira arasında geliyor. Bizi kiradan çok elektrik geliyor. Bu durumda bizi zorluyor. Biz esnaflar için bir düzenleme gereklidir. Yüzde 20-30 indirim yapmaları daha iyi olur. İş yok, ürünler pahalı. Müşteri gelmiyor, bizde zor geçimimizi yapıyoruz.” Siteminde bulundu.