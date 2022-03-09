Vanlı çiftçilere 92,2 milyon TL ödeme…

2021 yılına ait mazot gübre desteği ödemeleri ödenmeye başladı. Mazot ve gübre desteği olarak çiftçiye yaklaşık 4 milyar lira bir ödeme yapılacak. Destek ödemeleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Mazot gübre desteğinde ilk ödeme T.C kimlik numarasının sonu 2 ile bitenlere yapılmaya başlandı. 2021 yılı ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 19 lira olan mazot desteği 22 liraya, 16 lira olan gübre desteği ise 20 liraya çıkarılmıştı.

Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 42 lira ödenecek. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mazot, gübre ve yem bitkileri destekleme ödemelerinin üreticilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Mazot, gübre ve yem bitkileri destekleme ödemeleri kapsamında Van'da 36 bin 363 üreticiye 92,2 milyon TL ödeme yapılacak. Van'da 28 bin 62 üreticiye 62 milyon 270 bin 161 TL mazot ve gübre, 8 bin 337 üreticiye ise 29 milyon 643 bin 306 TL yem bitkileri desteği verilecek.

Bölgegazetesi