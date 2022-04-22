Vanlı çiftçilere, 30,6 milyon TL destek…

Ek Girdi Desteği kapsamında Van genelinde 14 bin 556 üreticiye 32,6 milyon lira destek ödemesi yapılacak. 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 TL ek girdi desteği devam ediyor. Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara ödemeler yapılırken, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına bugün destekleme ödemeleri yatırılacak.

"İLİMİZE 30,6 MİLYON TL PARA GİRİŞİ SAĞLANACAK"

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "İçerisinde bulunduğumuz koşullar göz önüne alınarak üretici odaklı desteklerine bir yenisini ekleyen bakanlığımız üreticilerimize destek olmak adına ek girdi desteği sağlamıştır. Tarımsal destek bütçesine konulan ilave destek; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 lira ek girdi desteği olarak çiftçimize ödeme yapılmaya devam ediyor.

Ek Girdi Desteği Kapsamında ilimiz genelinde 14 bin 556 üreticimize 30,6 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirilecek. TC kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olan çiftçilerimizin hesaplarına 15 Nisan'dan itibaren ödemeleri yatırılmaya başlandı. TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara ise 22 Nisan'da saat 18.00'den sonra ödemeleri gerçekleştirilecek. İlimize 30,6 Milyon TL para girişi sağlanacak. Bu da ilimiz açısından sevindirici, çiftçimize can suyu olmuştur. Bu vesileyle üreticilerimize verilen dekara 50 lira Ek Girdi Desteği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'ye teşekkür ediyorum. Destek ödemeleri çiftçimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Van Bölge Gazetesi