Vanlı besiciler emeklerinin karşılığını almaya başladı

Van Ticaret Borsası; ekonomisinin büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılığa dayandığı şehirde, yüksek süt potansiyelinin katma değere dönüşmesi için 2022 yılında ‘Soğuk Süt Zinciri' projesini hayata geçirdi. DAKA’nın fizibilite desteği sunduğu, DAP İdaresi’nin finansmanını sağladığı ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülen proje çerçevesinde, pilot bölge seçilen Tuşba ilçesinde 45 adet süt soğutma tankı dağıtıldı. Çiftçilerin daha güvenilir ve daha sağlıklı şartlarda sütlerini pazarlayabilmelerine imkan sağlayan proje sayesinde, adeta bitme noktasına gelen hayvancılık tekrar yapılır hale getirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, göreve geldikleri günden itibaren tek hedeflerinin hayvancılığı daha ileriye götürmek olduğunu belirtti. Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri amacıyla hayata geçirdikleri ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesi çerçevesinde Tuşba ilçesinde 45 adet süt tankının dağıtıldığını aktaran Süer, “Proje çerçevesinde kendi araçlarımızla gidip çiftçilerin kapısından sütü alıyoruz. 15 günde bir bunların ödemesini yapıyoruz.

Ayrıca çiftçilerimize çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Şu anda da halk eğitim merkezi müdürlüğüne verdiğimiz proje ile köylerde süt hijyeni konusunda çiftçilerimize eğitimler veriliyor. Çiftçilerimizi buraya çağırmak yerine biz hizmeti onların ayağına götürmeyi prensip edindik. Bundan sonraki süreçte de buna benzer eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.

Soğuk Süt Zinciri projesi ile çiftçilerin yeniden emeklerinin karşılığını almaya başladığını vurgulayan Süer, “Çiftçilerimiz bize; ‘Van-Süt varken biz hayvancılıktan, sütten para kazanıyorduk. Bir de Van Ticaret Borsasının başlattığı bu proje ile sütten para kazanmaya başladık. Artık hayvancılığın, sütün bir değeri var’ diyorlar. Van’da hatırlanacağı üzere hem süt hem de yem fabrikası kapatıldı. Kim bunu nasıl aldı, hangi hedefle devraldı ve hangi niyetle ortadan kaldırdı. O, devletin yaptığı büyük bir yatırımdı. O olsaydı, bugün çiftçinin Van Ticaret Borsasının yaptığı bu projesine de gerek yoktu. Çiftçiler, bir Van-Süt bir de Van Ticaret Borsasının yaptığı bu projeyle yeniden hayvancılığa ısındıklarını söylüyorlar. Çiftçilerimizin çoğu şimdiden işletmelerini büyütmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Her çiftçiye 5 büyükbaş hayvan projesini hayata geçirmeye çalışıyoruz”

Van Ticaret Borsası olarak hayvancılığı daha da canlandırmak amacıyla bir proje hazırlandığını ve bu projenin hayata geçirilmesiyle beraber her çiftçiye 5 adet büyükbaş hayvanın verileceğini ifade eden Başkan Süer, “Eğer sıfır faizli uygun bir destek alabilsek, inşallah bu projeyi il geneline yayacağız. Çalışma alanımızda olan Hakkâri ve Bitlis’te de bunun benzeri çalışmalarımız devam ediyor. Van Ticaret Borsasının tek bir amacı var. Bir tane köylümüzü bile köyde tutabilsek, üç ineği olanı 5’e çıkarabilsek yeter. Biz bu düşüncesiyle yola çıktık” diye konuştu.

“Soğuk Süt Zinciri projemize engel olan kesimler var”

Hayvancılığın tekrar sevdirildiği şehirde, projelerine engel olmak isteyen bazı kesimlerin olduğunun altını çizen Süer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef bugün bizim bu projemize engel olan bazı kesimler var. Özellikle bu sütü toplayanlar olsun, fabrikalar olsun ya da sütü işleten mandıralar olsun; ‘Van Ticaret Borsası bu projeden vazgeçsin’ diye ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar, ama başaramazlar. Çünkü biz çiftçimize dokunduk. Çiftçilerimiz para kazanmaya başladı. Çiftçilerimiz artık güvenilir bir yere süt verip, paralarını zamanında alıyorlar. Sütü değerinde satıyor, devletin verdiği desteklerden faydalanıyorlar.

Bunun yanında bizden süt alan fabrikalarımız sağlıklı, güvenilir bir süt alıp, sağlıklı bir ürüne dönüştürüyorlar. Tüketicilerimiz de güvenilir bir ürün tüketiyor. Tabi bizden süt alan fabrikalardan bahsediyorum. Bizden süt almayan fabrikaların da denetlenmesini istiyorum. Çünkü çıkış var ama giriş nerede? Fabrikalarda bakıyorum hepsinin de markaları var ama girişi nereden geliyor. Farklı illerden mi geliyor? Eğer bu süt farklı illerden geliyorsa, neden bizden alınmıyor? Varsa bir eksiğimiz söylesinler. Maalesef bizden almak istemiyorlar. Çünkü çiftçiden istedikleri fiyattan alıp ama piyasada istedikleri fiyatta satıyorlardı. Piyasa zaten onların elindeydi.

Bu düşünceyle meydan yine onlara kalsın istiyorlar. Ama kusura bakmasınlar. Van Ticaret Borsası, çiftçinin ve bu halkın emrindedir. Van Ticaret Borsası; bırak elini gövdesini taşın altına bırakmış. Bu halk için elinden ne gelirse yapacak. Tabi bu çerçevede yetkililerden de destek istiyorum. Valimiz olsun, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olsun, Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz gereken desteği bugüne kadar verdiler. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum.”

“Eskiden işimiz çerçilikti”

Soğuk Süt Zinciri projesi ile artık sütün tek elden toplandığını belirten Şükrü Şahar isimli çiftçi ise “Eskiden biz de sütümüzü perakende satıyorduk. Bir nevi işimiz çerçilikti. İnsanların kapısına kadar hizmeti götürüyor ama yine de onları memnun edemiyorduk. Şu an süt tek elde toplandığından sütümüz hem kaliteli oluyor hem de fiyatı artıyor. Van’da daha önce süt fabrikamız vardı ama kapattılar. Bir Vanlı olarak bunlara hakkımı helal etmiyorum. Tüm Vanlıların da bunun hesabını sormalarını istiyorum. Ama şu anda Soğuk Süt Zinciri projesi var. Bu manada bu proje çok güzel. İnşallah bunu sonuna kadar götürür. Bu projeye tüm Vanlıların sahip çıkmasını istiyoruz. Bu hizmeti bize sunan Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu proje sayesinde hayvancılığa tekrar geri döndüm”

Burhan Abiş isimli çiftçi de, “Bundan önce sütümüzün kıymeti yoktu. Sütü satamıyorduk ve neredeyse hayvancılığı bırakacak düzeye geldik Ama Van Ticaret Borsası sayesinde tekrar hayvancılığa geri döndüm. 10 ineği 30 ineğe çıkardım. Süte kıymet verdi. Eskiden sütü götürecek yer yoktu. Çarşı pazarda, sağa sola kova ile satıyorduk. Şimdi ise randıman var. Başkanımız Nayif Süer bize her türlü yardımı yapıyor. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerine yer verdi.iha