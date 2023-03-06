Van’da yüzyıllardır unutulan ata mesleği tekrar gün yüzüne çıkarılıyor

TÜMKİAD Van Şubesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve Robi Mücevherat işbirliği çerçevesinde hazırlanan proje ile Van ve bölgedeki yarı değerli taşlar ekonomiye kazandırılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezinde oluşturulan atölyede bedensel ve işitme engellilerin yanı sıra down sendromlu bireyler veya evlerinin dışında iş imkanı bulamayan kişiler eğitim alırken, burada işlenen doğal taşlar kolye, küpe, yüzük, bileklik ve anahtarlıklara dönüştürülüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜMKİAD Van Şube Başkanı Müslim Birdal, “Amacımız bedensel engelli, fiziksel engelli, down sendromlu veya evinin dışında çalışma imkanı olmayan kişilere istihdam oluşturulması, aynı zamanda bölgede yoğun bulunan taşların işlenerek ekonomiye kazandırılmasıdır. Akik, Kuars, Opsideyn, Casper, Malagit ve Amatis gibi taşlar bölgede yoğun olarak var. Bu aslında ata mesleğimiz. Birkaç bin yıllık bir sanat ama son birkaç yüzyıldır ele alınmamış, işlenmemiş dolayısıyla bu sanatı burada yeniden hayata geçirmek ve ekonomiye katkıda bulunmaktı amacımız. Başarılı da gidiyor” dedi.

"Hedefimiz 150 kişiyi sektöre kazandırmaktır"

Şimdiye kadar 30 kişinin ilk eğitimlerini alarak mezun olduğunu vurgulayan Birdal, “Bundan sonraki süreçte hedefimiz 150 kişiyi eğitmek ve sektöre kazandırmaktır. Burada eğitim gören vatandaşlar taşları kendileri temin edebiliyorlar. Bunun yanında ulaşamadıkları bazı taş çeşitlerini ise belli bölgelerden veya bizden temin edebilirler.

Burada bu taşları işleyip yüzük, küpe, gerdanlık, kolye gibi takıların yanında isimlik ve anahtarlık gibi objeler de yapılabiliyor. Bunu üretip satışa aktarmalarını istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte satış kanalları da hazırlıyoruz. Bu işin sektöre dönüşmesi, ekonomiye kazandırılması için TÜMKİAD, Robi Mücevherat ve Van Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması bu. Tüm finansmanı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, eğitmenler Robi Mücevherat tarafından, projeyi de TÜMKİAD olarak biz yürütüyoruz. Ben bu eğitimlerin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Ayda ortalama 8 bin 500 TL para kazanıyorlar"

15 yıldır bu işle uğraştığını aktaran İranlı Usta Öğretici Ali Ghorbani ise taş kesme eğitimlerinin 8 aşamadan oluştuğunu belirterek, “Bu birinci başlıkta yarı değerli taşlar üzerinde çalışıyoruz.

Bu bölgede bulunan taşları, hem tanıtmayı hem kesmeyi öğretiyoruz. Yani bir insan dağda taş toplayıp, bu taşı kesebilir ve iş yapabilir. İran’da şimdiye kadar bin 500 kişiye eğitim verdik ve şu anda evlerinde çalışıyorlar. Ortalama ayda 8 bin 500 TL dolayında para kazanıyorlar. Biz taş, çizim ve ölçüleri veriyoruz. Onlar kesip bize teslim ediyorlar.

Aynısını burada da yapacağız. Belediye ile anlaşmamız var. Bazı kişiler seçilecek ve belediye bunlara makine verecek ve bunlar bizimle beraber çalışacak. Bazılarını da biz yanımızda çalıştıracağız” dedi.

Van’da kuyumculuk bölümünü bitirdiğini ve kendi bölümünün bir alt dalı olan taş eğitimini görmek için eğitimlere katıldığını ifade eden Büşranur Esaf da, “Taş eğitimini gelip görmek ve bilgi sahibi olmak için geldim. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Üniversitede gördüğümüz bilgilerin üzerine biraz daha yenilerini ekledik. Mutluyuz” sözlerine yer verdi.İHA