Van’da toplu ulaşıma zam geldi!
Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, Cuma gününden itibaren Van’da ulaşıma zam geleceğini dile getirdi.
Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, Wan Haber’e özel açıklamalarda bulunarak, Cuma günü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı düzenleneceğini ve toplantıda ulaşıma zam isteyeceklerini dile getirdi. Tuğrul, şoförlerin akaryakıt zamlarından olumsuz etkilendiğini belirterek, şoförlerin sıkıntılarını dile getirdi.
Tuğrul, Cuma gününden itibaren, tam biletin 4 liraya, öğrenci biletinin ise 3 liraya, kampüs tam biletin 4.5 liraya, Edremit yol ücretinin 5 liraya, taksilerin ise açılış ve kilometre fiyatının 7 liraya, taksilerde kısa mesafenin 25 TL’ye, F Tipi Cezaevi yol ücretinin 3 liraya çıkarılacağını ifade etti. Tuğrul ayrıca öğrenci servislerinde de yüzde 25’lik zam isteyeceklerini ifade etti.
Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel
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