Van’da sanayide istihdam arttı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2020 yılında 79 bin 221 olan kapasite rapor sayısı, 2021 yılında yüzde 9,5 artışla 85 bin 790'a çıktı. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 43,4'ünde 1-9, yüzde 39,8'inde 10-49, yüzde 8,1'inde 50-99, yüzde 6,1'inde 100-249, yüzde 2,7'sinde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor. 2021 yılı Sanayi Kapasite Raporu'na sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bin 655'e yükseldi. Toplam çalışanların yüzde 5,2'si 1-9 çalışanı bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,2'si 10-49, yüzde 13,6'sı 50-99, yüzde 22,4'ü 100-249, yüzde 36,6'sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

‘Bölgeler bazında artış’

Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış, Kuzeydoğu Anadolu (yüzde 17,2), Güneydoğu Anadolu (yüzde 15,8) Orta Anadolu (yüzde 12,8) şeklinde gerçekleşirken, artışın en düşük olduğu bölgeler ise Doğu Karadeniz (yüzde 4,9) , Doğu Marmara (yüzde 6,1), Ege (yüzde 6,5) oldu.

‘Van’da istihdam arttı’

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu il, İstanbul (756 bin 527) olurken en az çalışan bulunan şehir ise Bayburt (396) oldu. 2020 ile karşılaştırıldığında 2021’de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler, Ağrı (yüzde 83,4), Kilis (yüzde 41,8), Van (yüzde 36,4), Bitlis (yüzde 36,3), Hakkari (yüzde 32,9) olurken, sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler ise Ardahan (-yüzde 9,1), Çankırı (- yüzde 6), Sinop (-yüzde 4,7), Artvin (-yüzde 4,6), Tunceli (-yüzde 3,5) oldu.

‘Van’da işçi sayısında artış’

Van'da 2020 yılında 4 bin 784 kişi sanayi tesislerinde istihdam edilirken, 2021’de bu sayı 6 bin 526’ya yükseldi. Van'da 2020 yılında 151 mühendis, 132 teknisyen, 486 usta, 3 bin 572 işçi ve 409 idari personel istihdam edilirken, 2021’de 142 mühendis, 179 teknisyen, 510 usta, 5 bin 187 işçi, 489 idari işçi sanayi tesislerinde çalıştı. 2021 yılında Van’da sadece sanayide çalışan mühendis sayısında azalma yaşandı.

‘En çok kodlanan ürün’

Van'da 2021’de en çok kodlanan ürün 22 kapasite rapor sayısı ile hazır beton oldu. Hazır betonu Mıcır, Sözleşme esasına dayalı diğer yiyecek hizmetleri (Yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfakları), Bitümlü karışımlar (doğal veya suni agregalar ile bir bağlayıcı olarak bitüm veya doğal asfalt esaslı olanlar), Gıda maddelerinin ambalajlanması ve dolumu takip etti.

‘En çok kodlanan faaliyet’

Geçtiğimiz yıl en çok kodlanan faaliyet, çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri ile kil ve kaolin çıkarımı oldu. Ardından hazır beton imalatı, paketleme faaliyetleri, başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı, diğer dış giyim eşyaları imalatı geldi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL