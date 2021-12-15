Van’da kömürcü esnafı kapısına kilit vuruyor!  

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Van’da yaşayan vatandaşlar yakacak derdine düşerken Van Kömürcüler ve Oduncular Sitesi esnafı ise kömür ve odun satışına başladı. Kentte doğalgaz kullanımının artmasının yanı sıra ücretsiz kömür dağıtımından da olumsuz etkilenen kömürcü esnafı zor günler geçiriyor. Özellikle son günlerde dolar kurundaki artış nedeniyle kömür fiyatlarında yaşanan yükseliş cep yakıyor. Öte yandan son yılların en durgun dönemini yaşayan Van Kömürcüler ve Oduncular Sitesi’nde çalışan esnafı, kapısına kilit vuruyor. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan kömür satıcısı ve işçiler zor durumda olduklarını dile getirdiler.

‘Türkiye'de yaşayan herkes zor günler geçiriyor’

Erkek kardeşiyle beraber 25 yıldır kömür satıcılığı yaptığını belirten Sefer Tunç, işlerinin kötü geçtiğini söyledi. Tunç, vatandaşların sadece fiyat sormakla kaldığını da vurguladı. Böyle giderse Kömürcüler ve Oduncular Sitesi’nde çalışan tüm esnafların kepenk kapatacaklarını da ifade edene Tunç, “Eskiden iyi bir işti, parası vardı ama şu an berbat geçiyor. Biz dolar üzerinden çalışıyoruz. Dolar da 14 TL’yi geçti. Dolar ne kadar yükselirse kömür fiyatları da o kadar yükseliyor. Geçen sene kömürün tonunu bin 400 TL’ye veriyorduk, bu sene 5 bin TL oldu. Vatandaşlar alamıyorlar. Gelip fiyatları soruyorlar ama alamıyorlar. Onlar da zor durumda. Türkiye'de yaşayan herkes zor günler geçiriyor. Eskiden burada 100’e yakın kömürcü vardı, yarı yarıya düşmüş durumda. Böyle giderse hepimiz dükkanı kapatacağız” dedi.

‘Günlük 65 TL’ye çalışıyorum’

Kömür satıcısı Sefer Tunç’un yanında odun kırarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki işçi ise, çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi.

‘Evine ekmek götüremiyor’

Yaklaşık 15 senedir Van Kömürcüler ve Oduncular Sitesi’nde çalışarak ekmeğini kazanan vatandaş ise, çalışma şartlarının zorluklarını anlattı. Sitede çalışan çoğu işçinin evine ekmek götüremediğinin altını çizen vatandaş, “Çalışma şartlarımız zor. Sigortamız yok, düzenli bir maaşımız yok. Bir vatandaş gelip 1 ton kömür alsa o şekil biz para alıyoruz. Burada çalışanların çoğu akşam evine ekmek götüremiyor. Ben mesela kömür yüklemesem para kazanamam. Başka bir gelirim de yok” şeklinde konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber ÖZEL