Van’da kiralık ev fiyatları el yakıyor: Vatandaşlar ev bulamıyor!

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Van, yaklaşık 2 milyona yakın nüfusuyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ili olmakla beraber sürekli büyümeye de devam ediyor. Doğal ve tarihi güzellikleri ile cazibe merkezi haline gelen Van, Hakkari başta olmak üzere çevre illerden göç almaya devam ediyor. Tercih edilen bir kent olmasına rağmen Van’ın sorunları da bitmek bilmiyor. Özellikle son zamanlarda artan konut fiyatları cep yakıyor. Salgınla beraber yükselişe geçen kira fiyatlarından gerek bölge halkı gerekse başka illerden gelen vatandaşlar dert yanıyor. Başta yeni evlenenler; öğrenciler, kente yeni yerleşen vatandaşlar olmak üzere ev arayanlar kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşıyor.

‘Konut azlığı’

Van’da ciddi bir sorun haline gelen ev kiralarının yüksek oluşunu Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, Wan Haber’e değerlendirdi. Özdek, sorunun konut azlığından dolayı yaşandığını dile getirerek, “Van’da son zamanlarda ciddi oranda konut azlığı yaşanmaktadır. Konut stoklarının azalmasıyla beraber sorunlar da peş peşe geliyor. Van orantısız göç alan bir kent ama şu an ki talebe karşı verememektedir. Dışarıdan gelen insanlar, öğrenciler, memurlar Van’da ev kiralama sorunu yaşamaktadır. Bir öğrenci ev tutmak istiyorsa normal fiyatlarda ev bulamamaktadır” diye konuştu.

‘Daha anlayışlı’

Van’daki konut sahiplerine de çağrıda bulunan Özdek, “Buradan bütün konut sahiplerine çağrıda bulunuyorum; onlardan empati yapmalarını diliyorum. Öğrenci, memur ve mağdur olan insanlara yardımcı olmalarını diliyorum. Asgari ücretle geçinen insanlar var ve bu insanların çoğu yüksek kiralardan dolayı mağdur olmuşlardır. En azından ev sahipleri bu konuda biraz daha anlayışlı olabilirler” ifadelerini kullandı.

‘İmar sorunu’

Özdek, yetkililere seslenerek, “Yetkililer bunun önünü açabilir. İmar sorunu giderilebilir. Yeni konutlaşmaya gidilebilir. Van’da konutlarda yetersizlik var ve bu da kentte yaşayan insanlara yetmiyor” dedi.

‘Kira fiyatları çok pahalı’

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde eğitim gören Osman Erdem, ev kirasının okulların açılmasıyla arttığını belirterek, “Geçen sene ev kirasına 750 TL veriyordum. Üniversitelerin açılmasıyla Van’a geldim. Ev sahibimiz kirayı 1100 TL’ye çıkardığını söyledi. Kalmak istiyorsanız kalın, istemiyorsanız eve alıcı çok fazla dedi. Biz de mecbur kalmak zorunda kaldık. Bu süreçte her şeyin fiyatı arttı. Zam bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Kira fiyatları çok pahalı. Ben ev arayışına çıktım. Öğrencilere ev vermeyeceklerini söylediler. Biz bu durumdan çok şikâyetçiyiz” diye aktardı.